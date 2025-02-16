"Шокуючий удар" по Україні та ЄС: Трамп може зустрітися з Путіним у кінці лютого, — ЗМІ

Лідери США і Росії, за відомостями джерел Newsweek, поговорять до початку священного місяця Рамадан. Попередня зустріч російських і американських чиновників відбудеться в Ер-Ріяді.

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Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця лютого 2025 року. Чиновники кожної країни зустрінуться наступного тижня для обговорення остаточних деталей, пише журнал Newsweek із посиланням на інформовані джерела.

Видання називає зустріч "шокуючим ударом" по Україні та Євросоюзу. Саудівська Аравія ініціювала зустріч, запросивши сторони зі США, України та Росії в Ер-Ріяд для обговорення шляхів завершення війни в Україні.

Обидві сторони хочуть, щоб дату зустрічі лідерів призначили до березня, коли почнеться Рамадан, святий місяць для мусульман. Американську команду, найімовірніше, очолять радник із національної безпеки Майкл Волтц і спецпредставник Стівен Віткофф, кажуть співрозмовники.

Росія, найімовірніше, буде представлена головним радником із зовнішньої політики Кремля Юрієм Ушаковим, директором Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним і гендиректором "Російського фонду прямих інвестицій" Кирилом Дмитрієвим. Останнього вважають неофіційним каналом зв'язку РФ із переговірниками Трампа.

Росія і США почали працювати над остаточними деталями. Очікується, що українські чиновники будуть присутні разом із радниками з національної безпеки, але залишається незрозумілим, чи в курсі Київ щодо такого планування.

Російська газета Коммерсант тим часом пише, що переговори щодо України за участю російської делегації мають відбутися в Ер-Ріяді 18 лютого.

Інших подробиць американський журнал не наводить. Канал CBS News повідомляв раніше про можливість зустрічі Трампа і Путіна в Саудівській Аравії

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Путін висловлює зацікавленість у досягненні миру і має показати це найближчим часом.

Нагадаємо, Париж ініціював саміт європейських лідерів 17 лютого з метою консолідувати зусилля Європи щодо гарантій безпеки для України.

Президент США Дональд Трамп також наполягає на швидкому припиненні вогню в Україні. Режим може встановитися вже до Великодня, 20 квітня.