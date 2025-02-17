Готують зустріч Путіна і Трампа: Лавров і Ушаков вилітають до Саудівської Аравії, — Пєсков (відео)

Російські та американські чиновники підготують зустріч президентів двох країн — Дональда Трампа і Володимира Путіна. Іншою важливою темою стане відновлення всього комплексу відносин, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Російська та американська сторони зустрінуться 18 лютого в Саудівській Аравії і підготують зустріч президентів двох країн Дональда Трампа і Володимира Путіна, про яку говорили раніше. Про це сказав в інтерв'ю російським ЗМІ прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"У вівторок [18 лютого] тільки говоритимуть про підготовку можливої зустрічі щодо України. Усі модальності можуть обговорюватися тільки у вівторок", — зазначив він.

Саудівська Аравія, за його словами, обрана для переговорів США і Росії, оскільки це місце влаштовує обидві сторони. За дорученням Путіна в Ер-Ріяд сьогодні вилітають міністр закордонних справ Сергій Лавров і головний радник президента із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Російські чиновники зустрінуться з американськими візаві і насамперед обговорять відновлення всього комплексу відносин двох країн, зауважив Пєсков.

Лавров зауважив, що російська сторона "послухає" в Ер-Ріяді американських співрозмовників і буде готова відреагувати.

"Потім доповімо нашим керівникам, які ухвалюватимуть рішення", — заявив міністр.

Нагадаємо, за даними ЗМІ президент України Володимир Зеленський не підписав угоду про надання США доступу до рідкоземельних металів.

На думку американських чиновників, Україна має брати участь у мирних переговорах із РФ, але участь Європи абсолютно необов'язкова.