Москва передала США список требований для завершения войны в Украине, — Reuters

Эти предварительные условия включали отсутствие членства Киева в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск в Украине и международное признание заявления президента Владимира Путина о том, что Крым и четыре области принадлежат России.

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Россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, российские и американские официальные лица обсуждали условия во время личных и виртуальных разговоров в течение последних трех недель. Они назвали условия Кремля широкими и похожими на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО.

Эти предварительные условия включали отсутствие членства Киева в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск в Украине и международное признание заявления президента Владимира Путина о том, что Крым и четыре области принадлежат России.

Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин использует перемирие, чтобы усилить, как они говорят, попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

В течение последних двух десятилетий Россия выдвигала подобные требования к США — требования, которые ограничили бы способность Запада создать более сильное военное присутствие в Европе и потенциально позволили Путину расширить свое влияние на континенте.

"Нет никаких признаков того, что россияне готовы пойти на какие-то уступки. Требования не изменились. Я думаю, что они на самом деле не заинтересованы в мире или значимом прекращении огня", — сказала Анджела Стент, старший научный сотрудник Института Брукингса,

Согласно правительственным документам США, с которыми ознакомилось Reuters, требования касались запрета военных учений США и других сил НАТО на территориях новых членов альянса и запрета на размещение ракет средней дальности США в Европе или других местах в пределах российской территории.

Россияне также стремились запретить военные учения США или НАТО из Восточной Европы на Кавказ и в Центральную Азию, свидетельствуют документы.

"Это те же требования России, которые выдвигались с 1945 года", — сказала Кори Шейк, бывший чиновник Пентагона, который руководит исследованиями внешней и оборонной политики в American Enterprise Institute.

Напомним, что Великобритания и Франция обсуждают нанесение ударов по территории России, если та нарушит перемирие.