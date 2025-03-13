Путин заявил о перемирии с "нюансами": в СНБО объяснили информационную стратегию РФ

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что Москва будет выдвигать невыполнимые требования и обвинять Украину в нарушениях, как делала во время Минских переговоров в 2022 году.

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Заявление президента РФ Владимира Путина о перемирии на 30 дней с "нюансами" является типичным для международной политики Кремля, и в дальнейшем Россия будет пытаться выдвигать невыполнимые требования и обвинять Украину в нарушении условий, написал в своем официальном Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

В СНБО прокомментировали слова Владимира Путина о перемирии с "нюансами" Фото: Скриншот

По словам Андрея Коваленко, высказывание о готовности прекратить огонь, но с "нюансами", отражает типичное поведение Москвы в международной политике.

Он отметил, что российская информационная стратегия будет направлена на обвинение Украины в нарушениях, которые будет совершать сама же Россия, и выдвижение нереалистичных требований, как это было во время Минских переговоров в 2022 году.

"Это их тактика есть и будет — врать и обвинять", — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Перед тем Андрей Коваленко прокомментировал слова советника президента РФ по вопросам внешней политики Юрия Ушакова о том, что Кремль не заинтересован в кратковременном 30-дневном перемирии.

"Россия традиционно пытается исказить реальность и выставить себя "главным миротворцем". Именно так можно толковать слова Ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней", — отметил начальник ЦПД СНБО.

Коваленко видит манипуляции в заявлениях советника Путина, который убеждает, что Россия стремится к "миру", но прекращение огня не является путем к нему.

"Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", — сказал руководитель ЦПД.

Заявление РФ о перемирии на 30 дней

Спикер МИД РФ Мария Захарова 13 марта заявила, что российская сторона готовится к обсуждению 30-дневного перемирия с Вашингтоном, однако Кремль отрицает появление миротворцев на линии соприкосновения. Советник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что Москва заинтересована в "долговременном мире", а не кратковременном прекращении огня на 30 дней, а также требует отказа Украины от членства в НАТО и учета требований россиян.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя предложение о 30-дневном перемирии, заявил, что Украина и Европа всегда обманывали РФ.

Президент России Владимир Путин озвучил позицию по прекращению огня вечером 13 марта во время брифинга после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он заявил, что завершение огня станет возможным, если Россия достигнет своих целей.

"Мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы достичь перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы", — сказал российский диктатор.

Путин также заявил, что обсудит с американской стороной факторы, затрудняющие прекращение огня: вопросы боев в Курской области, тысячекилометровой линии фронта, вероятности перевооружения Украины во время перемирия и контроля за режимом тишины.