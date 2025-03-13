"Фактично готує відмову": Зеленський відреагував на слова Путіна про перемир'я

Президент Зеленський впевнений, що Володимир Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною. Для цього він виставляє нездійсненні вимоги.

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський президент Володимир Путін готує відмову для США. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

"Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті — він фактично готує відмову станом на зараз", — зазначив глава української держави.

Зеленський зауважив, що Путін боїться напряму сказати президентові США Дональду Трампу про свій намір продовжувати війну і вбивати українців. Тому в Москві виставляють такі передумови для перемир'я, щоб "нічого не вийшло або не виходило якомога довше".

"Путін часто так робить — не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує і унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз — чергові російські маніпуляції", — додав президент.

Зеленський підкреслив, що США пропонували забезпечити контроль і верифікацію режиму тиші. І це реально організувати з урахуванням можливостей американців і європейців. За час дії припинення вогню можна підготувати відповіді на всі запитання про довгострокову безпеку та реальний мир і створити план завершення війни.

"Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди і говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, — це Росія. Їм потрібна війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну — день за днем", — уточнив Зеленський.

Він нагадав, що Україна готова працювати максимально швидко і максимально конструктивно. І про це представники України говорили американським представникам і про це знають і наші європейські партнери і усі партнери України у світі.

За його словами Зеленського, зараз необхідно тиснути на Росію і вводити санкції, які допоможуть змусити її завершити війну.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси".

Однак президент США Дональд Трамп був задоволений реакцією президента Російської Федерації Володимира Путіна на можливість 30-денного перемир'я. При цьому глава Білого дому зауважив, що хотів би все ж бачити чіткішу позицію.