Фундаментальні речі: в МЗС відповіли, на які поступки Україна не піде в переговорах з РФ

Голова МЗС Андрій Сибіга запевняє, що українська сторона не поступатиметься в принципових питаннях, які були прописані у "формулі миру".

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Під час будь-яких імовірних мирних переговорів з РФ Україна не погодиться на визнання окупованих територій російськими, обмеження у праві на участь у міжнародних союзах, зокрема Європейському Союзі чи Північноатлантичному альянсі (НАТО), і зменшення обороноздатності та сили української армії. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати", — відповів Сибіга на питання щодо червоних ліній у майбутніх перемовинах.

Голова Міністерства закордонних справ перелічив три питання, в яких українська сторона не піде на поступки:

територіальна цілісність і суверенітет, Україна ніколи не визнає окуповані території російськими;

вибір українського народу щодо участі в міжнародних союзах, зокрема ЄС чи НАТО, не має права ветувати жодна країна;

обороноздатність України, сила української армії та військові спроможності жодним чином не можуть бути обмежені.

"Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені", — зазначив міністр закордонних справ.

За словами Андрія Сибіги, серед союзників знаходять підтримку принципові позиції: "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи".

Нагадаємо, 17 березня журналісти CNN повідомляли, що президент США Дональд Трамп анонсував розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 18 березня і заявив, що "з обох сторін" уже були обговорені певні питання, зокрема територій і електростанцій, та "розподіл певних активів".

16 березня видання The Independent із посиланням на високопоставлені українські джерела писало, що Україна позначила червоні лінії для ймовірної мирної угоди з РФ. За словами інсайдерів, Україна не поступатиметься жодними додатковими територіями, вимагатиме повернення викрадених дітей і цивільних осіб, які незаконно утримуються Росією, і надання міжнародних гарантій безпеки.