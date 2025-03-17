Фундаментальні речі: в МЗС відповіли, на які поступки Україна не піде в переговорах з РФ
Голова МЗС Андрій Сибіга запевняє, що українська сторона не поступатиметься в принципових питаннях, які були прописані у "формулі миру".
Під час будь-яких імовірних мирних переговорів з РФ Україна не погодиться на визнання окупованих територій російськими, обмеження у праві на участь у міжнародних союзах, зокрема Європейському Союзі чи Північноатлантичному альянсі (НАТО), і зменшення обороноздатності та сили української армії. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати", — відповів Сибіга на питання щодо червоних ліній у майбутніх перемовинах.
Голова Міністерства закордонних справ перелічив три питання, в яких українська сторона не піде на поступки:
Читати також
Жінка знайшла сумку в парку й не повірила своїм очам, заглянувши всередину (фото)
У Курській області помітили турецький БТР, про поставки якого ЗСУ не повідомлялося (фото)
"Помста за родича, постраждалого 2 травня в Одесі": депутат назвав мотиви убивці Ганула (відео)
"Перевзувся" за секунду: росЗМІ показали жителів Суджі, які "скаржаться" на ЗСУ (відео)
- територіальна цілісність і суверенітет, Україна ніколи не визнає окуповані території російськими;
- вибір українського народу щодо участі в міжнародних союзах, зокрема ЄС чи НАТО, не має права ветувати жодна країна;
- обороноздатність України, сила української армії та військові спроможності жодним чином не можуть бути обмежені.
"Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені", — зазначив міністр закордонних справ.
За словами Андрія Сибіги, серед союзників знаходять підтримку принципові позиції: "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи".
Нагадаємо, 17 березня журналісти CNN повідомляли, що президент США Дональд Трамп анонсував розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 18 березня і заявив, що "з обох сторін" уже були обговорені певні питання, зокрема територій і електростанцій, та "розподіл певних активів".
16 березня видання The Independent із посиланням на високопоставлені українські джерела писало, що Україна позначила червоні лінії для ймовірної мирної угоди з РФ. За словами інсайдерів, Україна не поступатиметься жодними додатковими територіями, вимагатиме повернення викрадених дітей і цивільних осіб, які незаконно утримуються Росією, і надання міжнародних гарантій безпеки.
Читати також
Без України: Орбан опублікував вимоги Угорщини до Євросоюзу
Зеленський визначив склад української групи для мирних переговорів: хто до неї увійшов
"Хворі дегенерати": Трамп накинувся на ЗМІ зі звинуваченнями, що його так розлютило
Київ розпочинає підготовку дорожньої карти з моніторингу лінії фронту завдовжки 1300 км, — Сибіга