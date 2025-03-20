Готовы ли украинцы выполнить требования Путина ради прекращения войны: новый соцопрос

Готовность идти на такие уступки осталась практически неизменной по сравнению с июнем 2024 года.

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Абсолютное большинство украинцев против выполнения требований президента Российской Федерации Владимира Путина. За последние полгода готовность идти на уступки осталась практически неизменной, свидетельствует опрос Центра Разумкова.

В ходе опроса респондентам задавался вопрос, стоит ли Украине ради прекращения Россией войны соглашаться на выполнение определенных условий, выдвинутых главой российского государства. Только 8% опрошенных согласились бы на то, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (со всей территории этих областей в пределах их административных границ). На выполнение этого условия не согласились 78% респондентов.

Согласно опросу только 5% опрошенных согласились бы на то, чтобы в международных договорах был зафиксирован статус Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя как регионов России. Не согласилось на это условие 82% опрошенных.

Еще 7% опрошенных согласились бы на то, чтобы все западные санкции против России были отменены. Не согласны на это 78% респондентов.

Несколько большая (22%) часть респондентов готова ради прекращения войны согласиться на то, чтобы нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины был зафиксирован в Конституции Украины. Однако большинство — 56% — выступают против этого.

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, согласно опросу издания The Economist после ссоры президентов США и Украины в Овальном кабинете в Белом доме более 7 из 10 украинцев одобряют работу Владимира Зеленского. 8 из 10 говорят, что он все еще является легитимным президентом Украины, и отвергают идею выборов, пока борьба продолжается.

Также стоит добавить, что половина украинцев против территориальных уступок даже в условиях давления со стороны США. Даже если война продлится дольше из-за этого, люди против отказа от любых территорий.