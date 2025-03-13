74% украинцев готовы бороться без помощи США и поддерживают Зеленского, — опрос Economist

Несмотря на ухудшение перспектив, украинцы находятся в "таком же упрямом настроении", как и их президент, а Трамп мог бы позавидовать такой сплоченности вокруг их лидера, пишет издание.

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После ссоры президентов США и Украины в Овальном кабинете в Белом доме, отдельные западные СМИ решили провести свои опросы среди украинцев относительно войны с Россией, помощи США и поддержки Владимир Зеленского. Издание The Economist обнародовало результаты своего опроса, в котором приняли участие 1000 украинцев.

Оно показало, что более 7 из 10 украинцев одобряют работу президента Украины Владимир Зеленского. 8 из 10 говорят, что он все еще является легитимным президентом Украины, и отвергают идею выборов, пока борьба продолжается. Более 7 из 10 все еще доверяют ему вести переговоры.

"Опрос показывает, что господин Зеленский выиграл бы выборы, если бы они состоялись сегодня, а Валерий Залужный, его популярный бывший генерал-майор, занимает второе место", — пишет The Economist.

Издание отмечает, что его опрос проводился в течение недели после противостояния в Белом доме, когда США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

"Несмотря на ухудшение перспектив, это показывает, что украинцы находятся в таком же упрямом настроении, как и их президент. Огромное большинство (74%) выступает за то, чтобы бороться даже без американской поддержки. Убедительное большинство (59% против 21%) утверждают, что они верят, что Украина все еще может победить на поле боя", — пишет издание.

Опрос выявил, что из возможных требований России только отказ Украины от стремления присоединиться к НАТО имеет чистую поддержку: 38% за и 37% против, разница в пределах погрешности. Лишь 6% украинцев хотели бы признать российские территориальные достижения после полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Украинцы сплачиваются вокруг своего президента так, о чем господин Трамп мог только мечтать. Опрос показывает, что 72% украинцев полностью или частично одобряют работу своего президента; По данным трекера The Economist, поддержка Трампа составляет 46%. 62% опрошенных украинцев отвергают выборы до официального окончания войны. Еще 19% рассматривали бы их только во время прекращения огня. Только 14% согласны с Белым домом, что они должны состояться как можно скорее", — пишет The Economist.

Напомним, что ранее КМИС обнародовал результаты опроса, который выявил, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому за последние 2 недели существенно вырос.