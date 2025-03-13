74% українців готові боротися без допомоги США і підтримують Зеленського, — опитування Economist

Попри погіршення перспектив, українці перебувають у "такому ж упертому настрої", як і їхній президент, а Трамп міг би позаздрити такій згуртованості навколо їхнього лідера, пише видання.

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Після сварки президентів США та України в Овальному кабінеті в Білому домі, окремі західні ЗМІ вирішили провести свої опитування серед українців стосовно війни з Росією, допомоги США та підтримки Володимир Зеленського. Видання The Economist оприлюднило результати свого опитування, в якому взяли участь 1000 українців.

Воно показало, що більше 7 з 10 українців схвалюють роботу президента України Володимир Зеленського. 8 із 10 кажуть, що він все ще є легітимним президентом України, і відкидають ідею виборів, поки боротьба триває. Більше 7 з 10 все ще довіряють йому вести переговори.

"Опитування показує, що пан Зеленський виграв би вибори, якби вони відбулися сьогодні, а Валерій Залужний, його популярний колишній генерал-майор, посідає друге місце", — пише The Economist.

Видання зауважує, що його опитування проводилося протягом тижня після протистояння в Білому домі, коли США призупинили військову допомогу і обмін розвідданими з Україною.

"Попри погіршення перспектив, це показує, що українці перебувають у такому ж упертому настрої, як і їхній президент. Величезна більшість (74%) виступає за те, щоб боротися навіть без американської підтримки. Переконлива більшість (59% проти 21%) стверджують, що вони вірять, що Україна все ще може перемогти на полі бою", — пише видання.

Опитування виявило, що з можливих вимог Росії лише відмова України від прагнення приєднатися до НАТО має чисту підтримку: 38% за і 37% проти, різниця в межах похибки. Лише 6% українців хотіли б визнати російські територіальні здобутки після повномасштабного вторгнення в 2022 році.

"Українці гуртуються навколо свого президента так, про що пан Трамп міг тільки мріяти. Опитування показує, що 72% українців повністю або частково схвалюють роботу свого президента; За даними трекера The Economist, підтримка Трампа становить 46% . 62% опитаних українців відкидають вибори до офіційного закінчення війни. Ще 19% розглядали б їх лише під час припинення вогню. Лише 14% згодні з Білим домом, що вони мають відбутися якомога швидше", — пише The Economist.

Нагадаємо, що раніше КМІС оприлюднив результати опитування, яке виявило, що рівень довіри Українців до президента Володимира Зеленського за останні 2 тижні суттєво зріс.