Українці обурилися риторикою США і стали ще більше довіряти Зеленському, — опитування КМІС

Основна причина єднання і підвищення довіри президенту – не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх громадян, кажуть в КМІС.

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Рівень довіри Українців до президента Володимира Зеленського за останні 2 тижні суттєво зріс. Зараз він складає 67%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося з 14 лютого по 4 березня.

В опитуванні взяли участь 1029 респондентів з усіх регіонів України. Воно проводилося серед українців віком від 18 років на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України, які контролюються урядом України.

Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.

Попереднє опитування було проведене з 4 до 9 лютого 2025, тобто до початку перемовин США з Росією та до загострення відносин України і США.

Станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, 57% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли – 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

У період 14 лютого-4 березня 2025 року рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.

Опитування показало, що довіра президенту трохи нижча на сході України, але навіть у цьому регіоні більшість довіряють Володимиру Зеленському – 60% довіряють і 36% не довіряють. В інших регіонах 66-69% довіряють і 28-30% не довіряють йому.

Що кажуть про результати опитування у КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати опитування показали єдність українців на тлі нових викликів, які постають перед Україною.

"Основна причина єднання і підвищення довіри президенту – не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців. Безумовно, твердження, що нібито Україна "спровокувала" Росію чи несе відповідальність за вторгнення, що взагалі Росію не варто називати "агресором", ведення перемовин без участі України, голосування США "проти" резолюції в ООН та інше зовсім розходяться з громадською думкою українців", — вважає Грушецький.

Він додав, що українці обурені, тим що з боку США практично відсутня критика Росії чи тиск на неї і що Сполучені штати призупинили надання військової допомоги Україні.

"Українці дійсно хочуть миру, але наші результати стабільно показують, що абсолютна більшість – проти миру на будь-яких умовах. Українці – гнучкі і готові до навіть болючих компромісів, але не до компромісу, який буде капітуляцією. Українці зберігають волю до боротьби і попри все продовжать її", — зазначив Антон Грушецький.

Нагадаємо, що 19 лютого повідомлялося, що рейтинг критики президента США Дональда Трампа випереджає рівень невіри до президента України Володимира Зеленського. Водночас загальні тенденції показують, що підтримка лідера американців зросла після заяв про російсько-українську війну.

Зазначимо, питання рейтингів з'явилось після того, як Дональд Трамп 18 лютого заявив, що Володимир Зеленський має лише 4% підтримки українців і тому його потрібно переобрати відповідно до вимог РФ.