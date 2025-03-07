Украинцы возмутились риторикой США и стали еще больше доверять Зеленскому, — опрос КМИС

Основная причина единения и повышения доверия президенту — не атаки на него персонально. Украинцы воспринимают риторику новой власти США как атаку на всю Украину и всех граждан, говорят в КМИС.

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Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому за последние 2 недели существенно вырос. Сейчас он составляет 67%. Об этом свидетельствуютрезультаты опроса Киевского международного института социологии, который проводился с 14 февраля по 4 марта.

В опросе приняли участие 1029 респондентов из всех регионов Украины. Он проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины, которые контролируются правительством Украины.

Статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Предварительный опрос был проведен с 4 по 9 февраля 2025 года, то есть до начала переговоров США с Россией и до обострения отношений Украины и США.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года, до обострения отношений Украины и США, 57% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому, не доверяли — 37%. Баланс доверия-недоверия составлял +20%.

В период 14 февраля-4 марта 2025 года уровень доверия вырос до 67%, а доля не доверяющих снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился до +38%.

Опрос показал, что доверие президенту немного ниже на востоке Украины, но даже в этом регионе большинство доверяют Владимиру Зеленскому — 60% доверяют и 36% не доверяют. В других регионах 66-69% доверяют и 28-30% не доверяют ему.

Что говорят о результатах опроса в КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты опроса показали единство украинцев на фоне новых вызовов, которые стоят перед Украиной.

"Основная причина единения и повышения доверия президенту — не атаки на него персонально. Украинцы воспринимают риторику новой власти США как атаку на всю Украину и всех украинцев. Безусловно, утверждения, что якобы Украина "спровоцировала" Россию или несет ответственность за вторжение, что вообще Россию не стоит называть "агрессором", ведение переговоров без участия Украины, голосование США "против" резолюции в ООН и прочее совсем расходятся с общественным мнением украинцев", — считает Грушецкий.

Он добавил, что украинцы возмущены, тем что со стороны США практически отсутствует критика России или давление на нее и что Соединенные штаты приостановили предоставление военной помощи Украине.

"Украинцы действительно хотят мира, но наши результаты стабильно показывают, что абсолютное большинство — против мира на любых условиях. Украинцы — гибкие и готовы к даже болезненным компромиссам, но не к компромиссу, который будет капитуляцией. Украинцы сохраняют волю к борьбе и несмотря ни на что продолжат ее", — отметил Антон Грушецкий.

Напомним, что 19 февраля сообщалось, что рейтинг критики президента США Дональда Трампа опережает уровень неверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В то же время общие тенденции показывают, что поддержка лидера американцев выросла после заявлений о российско-украинской войне.

Отметим, вопрос рейтингов появился после того, как Дональд Трамп 18 февраля заявил, что Владимир Зеленский имеет лишь 4% поддержки украинцев и поэтому его нужно переизбрать в соответствии с требованиями РФ.