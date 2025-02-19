Глава Минцифры сравнил популярность Трампа и Зеленского: что показывают рейтинги

Уровень благосклонности американцев к президенту США Дональду Трампу — ниже 50%, при этом его больше "не любят", чем "любят", свидетельствует инфографика Михаила Федорова.

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Рейтинг критики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа опережает уровень неверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом общие тенденции показывают, что поддержка лидера американцев выросла после заявлений о российско-украинской войне. О том, как сильно отличаются доверие и критика от граждан разных стран, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заметил в Telegram-канале.

Федоров обратил внимание на данные по поддержке Трампа, собранные из агрегаторов опросов на странице открытой онлайн-энциклопедии Wikipedia. На скриншоте можно увидеть, что агрегатор Projects FiveThirtyEight показывает одобрение текущих действий Трампа на уровне 49,5%, а агрегатор RealClearPolling — 48,8%. Общая благосклонность к американскому президенту — 46,6%, а неблагосклонность — 48%. Глава Минцифры подытожил, что результаты Зеленского лучше показателей Трампа.

"Уровень доверия украинцев к Президенту Зеленскому больше на 4-5%, чем уровень доверия американцев к Президенту Трампу", — написал Федоров.

Трамп и Зеленский — скриншот Михаила Федорова Фото: Скриншот

Трамп и Зеленский — детали рейтингов — детали рейтингов

На агрегатор опросов, к которым обратился Федоров и Википедия, действительно можно увидеть, что уровень поддержки Трампа менее 50%. С другой стороны, видим, что американцы стали более благосклонными после активностей на тему российско-украинской войны. Например, на портале Project 538 показали, что с 16 по 18 февраля Трамп получил прирост популярности на 3,8%. На RealClearPolling тем временем — демонстрация результатов шести опросов за февраль. При этом в пяти опросах — прирост на 6-9%, и только у читателей The Economist есть падение на 2%.

Трамп и Зеленский — рейтинг президента США — рейтинг президента США Фото: Скриншот Трамп и Зеленский — опрос об отношении к президенту США Фото: Скриншот

Отметим, вопрос рейтингов появился после того, как Дональд Трамп 18 февраля заявил, что Владимир Зеленский имеет лишь 4% поддержки украинцев и поэтому его нужно переизбрать в соответствии с требованиями РФ. На следующий день, 19 февраля, появились результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно данным телефонного опроса 1 тыс. украинцев, Зеленскому доверяют суммарно 57% респондентов, а не доверяют 37%, то есть баланс доверия-недоверия — 20 пунктов, написали социологи [соответственно, у Трампа — "минус" 2 пункта].

Напоминаем, 19 февраля президент Зеленский дал пресс-конференцию, во время которой прокомментировал заявление Трампа о "только четырехпроцентной поддержке" украинцев. Между тем издание The Guardian объяснило, чем глава Украины разозлил президента США.