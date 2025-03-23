З 11 березня була пропозиція безумовного припинення вогню, РФ "затягує війну", — Зеленський (відео)

Український президент переконаний, що такі удари "вже б припинились", однак саме РФ продовжує завдати ударів і саме Росія є тією стороною, хто "затягує цю війну".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі в Саудівській Аравії, саме Росія є єдиною стороною перемовин, яка не виконує пропозицію припинення вогню і затягує ведення бойових дій. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, що після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джидді, "абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну".

"Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це", — відзначив глава держави.

Президент відзначає, що потрібно здійснювати більше тиску на Росію, щоб "цей терор припинився". Можливість цього тиску, на думку Зеленського, залежить "від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі".

Раніше стало відомо, що делегації США та України розпочали зустріч в Саудівській Аравії. За словами Рустема Умєрова, ключовими питаннями будуть питання безпеки енергетики та інфраструктури України, а також обговорення низки "складних технічних питань".

Згодом повідомлялося, як проходять переговори України та США в Ер-Ріяді. ЗМІ повідомлялось про швидке завершення переговорів між США та Україною, тривалість яких була не більше ніж півтори години. Разом з тим, українська сторона зазначає про перерву.