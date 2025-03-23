Як проходять переговори України та США в Ер-Ріаді: що відомо станом на зараз (відео)

В росЗМІ повідомлялось про швидке завершення переговорів між США та Україною, тривалість яких була не більше ніж півтори години. Разом з тим, українська сторона зазначає про перерву.

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Переговори між американською та українською делегаціями в Саудівській Аравії щодо можливого часткового припинення вогню ще не завершилися. Наразі в перемовинах триває перерва, пише "Суспільне" з посиланням на власні джерела в Офісі президента України.

"Переговори між США й Україною в Саудівській Аравії ще не завершилися, зараз триває перерва", — йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що про завершення переговорів повідомляли російські видання, зокрема, "РІА Новості". Там додали, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відмовився прокоментувати хід переговорів, повідомивши, що українська делегація не зустрічатиметься з російською в Ер-Ріяді.

В "Укрінформі" з посиланням на власні джерела зазначили, що очікується друга частина переговорів. Там додали, що українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї входять держсекретар МЗС Олександр Карасевич, заступники керівника Офісу президента Павло Паліса та Ігор Жовква та заступник міністра енергетики Микола Колісник

Нагадаємо, про зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії у неділю, 23 березня, повідомили ЗМІ. Українську делегацію на зустрічі очолить міністр оборони Рустем Умеров. Зустріч передує переговорам делегацій США та РФ 24 березня, на якій планується порушити питання часткового припинення вогню.

Пізніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в столиці Саудівської Аравії розпочалася зустріч української та американської делегації. За словами глави Міноборони, ключовими питаннями будуть питання безпеки енергетики та інфраструктури України, а також обговорення низки "складних технічних питань". В складі української делегації також присутні "фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент".