Как проходят переговоры Украины и США в Эр-Риаде: что известно по состоянию на сейчас (видео)

В росСМИ сообщалось о скором завершении переговоров между США и Украиной, продолжительность которых была не более чем полтора часа. Вместе с тем, украинская сторона отмечает о перерыве.

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Переговоры между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии относительно возможного частичного прекращения огня еще не завершились. Сейчас в переговорах продолжается перерыв, пишет "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента Украины.

"Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии еще не завершились, сейчас идет перерыв", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что о завершении переговоров сообщали российские издания, в частности, "РИА Новости". Там добавили, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отказался прокомментировать ход переговоров, сообщив, что украинская делегация не будет встречаться с российской в Эр-Рияде.

В "Укринформе" со ссылкой на собственные источники отметили, что ожидается вторая часть переговоров. Там добавили, что украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Также в нее входят госсекретарь МИД Александр Карасевич, заместители руководителя Офиса президента Павел Палиса и Игорь Жовква и заместитель министра энергетики Николай Колесник

Напомним, о встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта, сообщили СМИ. Украинскую делегацию на встрече возглавит министр обороны Рустем Умеров. Встреча предшествует переговорам делегаций США и РФ 24 марта, на которой планируется поднять вопрос частичного прекращения огня.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в столице Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегации. По словам главы Минобороны, ключевыми вопросами будут вопросы безопасности энергетики и инфраструктуры Украины, а также обсуждение ряда "сложных технических вопросов". В составе украинской делегации также присутствуют "специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент".