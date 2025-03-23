Украина и США вечером 23 марта проведут переговоры в Эр-Рияде, — Reuters

В издании отмечают, что встреча будет предшествовать переговорам делегаций США и РФ 24 марта. На ней планируется поднять вопрос частичного прекращения огня.

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Ожидается, что делегации Украины и Соединенных Штатов Америки встретятся в Саудовской Аравии поздно вечером в воскресенье, 23 марта. Целью их встречи будет возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией, пишет Reuters.

Украинскую делегацию на встрече возглавит министр обороны Рустем Умеров. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что этот факт позволит Киеву действовать "очень быстро и очень предметно".

В целом встречу рассматривают как чисто техническую. Она будет предшествовать переговорам делегаций США и России, которые запланированы на понедельник, 24 марта.

Переговоры по 30-дневному перемирию: детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло отметил, что встреча украинской и американской делегации по прекращению ударов по энергообъектам на 30 дней состоится в Саудовской Аравии 24 марта.

По информации советника президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, от России примут участие сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что регламент 30-дневного перемирия будет согласован на уровне администраций США, Украины и РФ как можно быстрее, но российская сторона может затягивать время.

Несмотря на разговоры о возможном будущем перемирии в ночь на субботу 22 марта россияне атаковали украинские города 179-ю ударными БпЛА. Больше всего от российской атаки пострадало Запорожье.

Кроме этого, в ночь на 23 марта россияне атаковали украинские города 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. В результате пострадали Киевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Одесская и Донецкая области.