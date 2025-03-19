"Трамп — человек быстрого действия": в ОП ответили, когда будет согласовано 30-дневное перемирие
Советник главы ОП Михаил Подоляк говорит, что регламент перемирия обсудят на уровне администраций США, Украины и РФ как можно быстрее, но Кремль может затягивать время.
Технические детали 30-дневного перемирия и прекращения ударов по энергообъектам еще не согласованы, но конкретика станет известна в ближайшие дни, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости".
На вопрос журналиста о том, когда может появиться конкретная информация о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам, Подоляк ответил, что это возможно после двусторонних встреч на уровне администраций Соединенных Штатов, России и Украины.
"Когда будут подписаны технические регламенты, как будет происходить, например, функционирование этого этапа, то есть взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. И это будет все расписано с точки зрения технических регламентов. Но вернусь к концепции господина Трампа: все должно быть быстро. Это должно быть в ближайшие дни", — сказал советник главы ОП.
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По его словам, решение о встрече украинской делегации с американской будет принимать президент Зеленский, и он уже говорил, что она будет организована как можно быстрее. Белый дом также анонсировал быстрые встречи с Россией для обсуждения регламентных позиций относительно того, "как именно и когда именно должно заработать" перемирие на 30 дней.
"Трампу нужны быстрые результаты. Он — человек быстрого действия. Ему нужно информационное давление, а после этого — результат", — сказал Подоляк.
Он добавил, что прежде всего необходимо увидеть, насколько РФ готова к техническим обсуждениям и будет ли она пытаться затягивать время.
"Для России важно сам процесс переговорный на разных уровнях. Чтобы они могли сказать: мы разговариваем с вами о технических регламентах. Но это может быть день, два, неделю. Россия хочет это растянуть во времени", — отметил советник главы ОП.
Напомним, президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта поддержал предложение о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом 19 марта и так же выразил готовность к взаимному прекращению ударов по энергообъектам и отметил, что украинская и американская делегации обсуждали эту идею на встрече 11 марта в Джидде. Он сказал, что делегации США и Украины готовы встретиться в Саудовской Аравии для обсуждения технических вопросов режима прекращения огня в ближайшее время.
Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Зеленским "очень хорошим" и сказал, что он касался согласования запросов и потребностей Украины и России в урегулировании войны.
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