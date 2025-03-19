"Верим, что мира можно достичь в этом году": Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

По словам Зеленского, прекращение ударов по энергообъектам делегации Украины и США обсуждали еще в Джидде 11 марта. В Белом доме в свою очередь говорят, что Трамп согласился рассмотреть возможности усиления украинской ПВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 марта сказал, что поддерживает взаимное с Россией прекращение обстрелов энергетических объектов, а также узнал детали разговора американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Свое заявление украинский президент опубликовал в своем официальном аккаунте в сети Х (ранее — Twitter).

О чем говорили Трамп и Зеленский

"У меня был позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом", — сказал Зеленский.

По его словам, Дональд Трамп рассказал ему детали своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся днем ранее. В частности обсудили предложенное Белым домом частичное перемирие — прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

"Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать", — сказал президент.

Он отметил, что Украина и США обсуждали этот шаг еще в Джидде, а также американская сторона предложила как следующий шаг полное прекращение огня по всей линии фронта — и это предложение Украина тоже приняла.

"Мы согласились, что Украина и Соединенные Штаты должны продолжать сотрудничество для достижения реального прекращения войны и длительного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством в этом году можно достичь длительного мира", — написал украинский лидер.

Он добавил, что президенты по результатам разговора поручили своим командам решить технические вопросы, необходимые для выполнения режима частичного прекращения огня и его дальнейшего расширения. По его словам, делегации готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Кроме того, он рассказал Трампу о ситуации на российско-украинском фронте, в частности в Курской области, и последствиях российских ударов. Также Зеленский затронул вопрос освобождения военнопленных и возвращения похищенных россиянами украинских детей, обсудил состояние противовоздушной обороны Украины и перспективы ее усиления для защиты жизней украинцев.

Разговор Трампа и Зеленского: детали от Белого дома

Во время разговора с Дональдом Трампом Владимир Зеленский попросил передать Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и сами системы ПВО, и американский президент согласился рассмотреть этот вопрос, сказала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 19 марта.

Разговор Трампа и Зеленского Ливитт назвала "фантастическим".

По ее словам, Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведывательные данные, а также готовы помочь в управлении атомными и электрическими станциями. Пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению Трампа, контроль США над украинскими АЭС был бы "лучшей защитой" для них.

Соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых остается в планах, однако теперь Вашингтон будет больше сосредоточен на мирном урегулировании, сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что экспертные группы Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Также она отметила, что Дональд Трамп стремится расширить частичное прекращение огня и добиться полного перемирия.

"Мы еще никогда не были так близки к миру. Трамп решительно настроен навсегда завершить войну в Украине", — заверила Ливитт.

Напомним, Трамп и Зеленский поговорили по телефону 19 марта. Президент США назвал разговор "очень хорошим" и сообщил, что обсудил с украинским президентом запросы и потребности Украины и РФ и их согласование.

Накануне, 18 марта, состоялся разговор Трампа и Путина, во время которого российский диктатор выразил согласие на прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней. В то же время в Кремле сообщили, что президент РФ назвал ключевым условием возможного мирного соглашения прекращение военной помощи и поставки разведывательных данных Украине.