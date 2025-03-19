"Віримо, що миру можна досягти цього року": Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

За словами Зеленського, припинення ударів по енергооб'єктах делегації України та США обговорювали ще в Джидді 11 березня. У Білому домі своєю чергою кажуть, що Трамп погодився розглянути можливості посилення української ППО.

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Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 19 березня сказав, що підтримує взаємне з Росією припинення обстрілів енергетичних об'єктів, а також дізнався деталі розмови американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним. Свою заяву український президент опублікував у своєму офіційному акаунті в мережі Х (раніше — Twitter).

Про що говорили Трамп і Зеленський

"У мене була позитивна, дуже змістовна і відверта розмова з президентом США Дональдом Трампом", — сказав Зеленський.

За його словами, Дональд Трамп розповів йому деталі своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася днем раніше. Зокрема обговорили запропоноване Білим домом часткове перемир'я — припинення ударів по енергетичній й іншій цивільній інфраструктурі.

"Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати", — сказав президент.

Він зазначив, що Україна і США обговорювали цей крок іще в Джидді, а також американська сторона запропонувала як наступний крок повне припинення вогню по всій лінії фронту — і цю пропозицію Україна теж прийняла.

"Ми погодилися, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру. Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом цього року можна досягти тривалого миру", — написав український лідер.

Він додав, що президенти за результатами розмови доручили своїм командам розв'язати технічні питання, необхідні для виконання режиму часткового припинення вогню та його подальшого розширення. За його словами, делегації готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями.

Крім того, він розповів Трампу про ситуацію на російсько-українському фронті, зокрема в Курській області, та наслідки російських ударів. Також Зеленський торкнувся питання звільнення військовополонених та повернення викрадених росіянами українських дітей, обговорив стан протиповітряної оборони України та перспективи її посилення для захисту життів українців.

Розмова Трампа і Зеленського: деталі від Білого дому

Під час розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив передати Україні боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot і самі системи ППО, і американський президент погодився розглянути це питання, сказала прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт під час брифінгу 19 березня.

Розмову Трампа і Зеленського Лівітт назвала "фантастичною".

За її словами, Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальні дані, а також готові допомогти в управлінні атомними та електричними станціями. Речниця Білого дому сказала, що, на думку Трампа, контроль США над українськими АЕС був би "найкращим захистом" для них.

Угода між США й Україною щодо видобутку корисних копалин залишається в планах, однак тепер Вашингтон буде більше зосереджений на мирному врегулюванні, сказала Лівітт.

Прессекретарка Білого дому підтвердила, що експертні групи України та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії найближчими днями.

Також вона зазначила, що Дональд Трамп прагне розширити часткове припинення вогню і домогтися повного перемир'я.

"Ми ще ніколи не були так близькі до миру. Трамп рішуче налаштований назавжди завершити війну в Україні", — запевнила Лівітт.

Нагадаємо, Трамп і Зеленський поговорили телефоном 19 березня. Президент США назвав розмову "дуже гарною" та повідомив, що обговорив з українським президентом запити й потреби України та РФ і їх узгодження.

Напередодні, 18 березня, відбулася розмова Трампа і Путіна, під час якої російський диктатор висловив згоду на припинення ударів по енергетичних об'єктах на 30 днів. Водночас у Кремлі повідомили, що президент РФ назвав ключовою умовою ймовірної мирної угоди припинення військової допомоги та постачання розвідувальних даних Україні.