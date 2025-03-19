"Трамп — людина швидкої дії": в ОП відповіли, коли буде узгоджено 30-денне перемир'я

Радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що регламент перемир'я обговорять на рівні адміністрацій США, України та РФ якнайшвидше, але Кремль може затягувати час.

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Технічні деталі 30-денного перемир'я та припинення ударів по енергооб'єктах іще не узгоджені, але конкретика стане відома найближчими днями, сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На запитання журналіста щодо того, коли може з'явитися конкретна інформація щодо 30-денного припинення ударів по енергооб'єктах, Подоляк відповів, що це можливо після двосторонніх зустрічей на рівні адміністрацій Сполучених Штатів, Росії та України.

"Коли будуть підписані технічні регламенти, як буде відбуватись, наприклад, функціонування цього етапу, тобто взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. І це буде все розписано з погляду технічних регламентів. Але повернусь до концепції пана Трампа: все має бути швидко. Це має бути найближчими днями", — сказав радник голови ОП.

За його словами, рішення щодо зустрічі української делегації з американською буде ухвалювати президент Зеленський, і він уже казав, що вона буде організована якнайшвидше. Білий дім також анонсував швидкі зустрічі з Росією для обговорення регламентних позицій щодо того, "як саме і коли саме має запрацювати" перемир'я на 30 днів.

"Трампу потрібні швидкі результати. Він — людина швидкої дії. Йому потрібен інформаційний тиск, а після цього — результат", — сказав Подоляк.

Він додав, що насамперед необхідно побачити, наскільки РФ готова до технічних обговорень і чи буде вона намагатися затягувати час.

"Для Росії важливо сам процес переговорний на різних рівнях. Щоб вони могли сказати: ми розмовляємо з вами про технічні регламенти. Але це може бути день, два, тиждень. Росія хоче це розтягнути в часі", — зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 березня підтримав пропозицію про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах.

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом 19 березня і так само висловив готовність до взаємного припинення ударів по енергооб'єктах та зазначив, що українська й американська делегації обговорювали цю ідею на зустрічі 11 березня в Джидді. Він сказав, що делегації США та України готові зустрітися в Саудівській Аравії для обговорення технічних питань режиму припинення вогню найближчим часом.

Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Зеленським "дуже гарною" і сказав, що вона стосувалася узгодження запитів і потреб України та Росії у врегулюванні війни.