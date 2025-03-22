Россияне ночью атаковали Украину ударными БПЛА: есть погибшие и раненые (фото, видео)

Больше всего от российской атаки ударными беспилотниками пострадало Запорожье. В городе погибли три человека, 13 человек ранены.

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В ночь на субботу 22 марта россияне атаковали украинские города 179-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 100 ударных БпЛА на юге, севере и в центре страны. Кроме того, 63 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Запорожье, а также Харьковская, Сумская и Киевская области.

Запорожская область

Россияне атаковали областной центр двенадцатью БпЛА. Как сообщили в полиции, по состоянию на 07:30 количество раненых в результате дроновой атаки составляет 13 человек, среди них младенец. Погибли 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

Позже спасатели уточнили, что погибла 17-летняя девушка.

В результате российского удара по одному адресу произошло разрушение жилого дома, еще два частично разрушены. Спасатели эвакуировали в карету скорой 17-летнюю девушку для проведения реанимационных действий. К сожалению, она умерла от травм несовместимых с жизнью.

Одновременно из-под обломков спасли мужчину, которому чрезвычайники освободили дыхательные пути и передали врачам. Позже из-под завалов деблокировали тело человека без признаков жизни, который оказался отцом девушки.

По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, утром в больнице умерла 38-летняя женщина, которая получила сверхтяжелые ранения из-за ночной атаки россиян. Медики более 10 часов боролись за ее жизнь.

Всего повреждены 6 многоэтажных домов, 1 частный дом, здание детского сада и заведение питания.

Харьковская область

Полиция Харьковской области информирует, что под обстрелами ВС РФ находились Купянский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, помещения дома культуры, агропредприятие.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания БпЛА повреждено складское здание агрофирмы в с. Кирилловка Чугуевского р-на.

Сумская область

По информации областной ОГА, утром и ночью БПЛА атаковали Буринскую и Шосткинскую громады.

В Краснополье три беспилотника упали на улице и не взорвались. Об этом сообщила и.о. председателя Краснопольской громады Ирина Юхта.

Киевская область

На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 52 вражеских БпЛА и 36 из них были уничтожены расчетами ПВО, сообщили в городской военной администрации. Остальные, как отмечается, локально потеряны или покинули воздушное пространство.

В результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА произошло возгорание в многоквартирном доме в Подольском районе. Без пострадавших.

Киевская областная военная администрация в свою очередь сообщает, что в регионе работали силы ПВО и есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

В результате падения обломков сбитых целей в Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила и леса. Пожары были оперативно ликвидированы.

Также падения обломков фиксировались на открытых участках местности вне населенных пунктов в Броварском и Бучанском районах Киевской области.

Напомним, вечером 21 марта россияне атаковали Киев. В столице прогремела серия взрывов.

Также стало известно, что российская армия сменила тактику и начала бить по украинским городам большим количеством вооружения. В частности под такой атакой 20 марта оказался город Кропивницкий.