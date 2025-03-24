РФ атакувала Україну "Шахедами": у кількох областях є постраждалі, деталі (фото)

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлі, у кількох областях зайнялися пожежі. Під атакою були цивільні об'єкти — житлові будинки та об'єкти бізнесу.

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Увечері 23 березня російські ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" увійшли в повітряний простір України з різних напрямків. Повітряну тривогу оголосили у низці областей, вибухи було чутно у Запорізькій, Полтавській, Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській та інших областях. Руйнування та пожежі під час обстрілу росіян зафіксовано у Запорізькій та Київській областях. Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки "Шахедів" по Україні.

Київська область

Близько 23:30 години у Київській області пролунали вибухи через ворожі "Шахеди", які рухалися крізь область.

Після опівночі атака Київщини продовжилася, було чутно вибухи у передмісті столиці.

Також повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони у регіоні.

Невдовзі начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про наслідки ворожого обстрілу. За його даними, під атакою був Фастівський район. Там є постраждалий чоловік 37 років, який отримав осколкові поранення.

Також внаслідок обстрілу у Фастівському районі пошкоджено два приватних житлових будинки, зайнялася пожежа на території торгівельного підприємства, яку зуміли швидко ліквідувати.

ОВА | наслідки обстрілу Київщини ОВА | наслідки обстрілу Київщини

Запорізька область

Близько опівночі вибух пролунав у Запоріжжі, як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через кілька хвилин Федоров повідомив про займання у місті внаслідок атаки.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу", — зазначили в ОВА.

У ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу району.

За інформацією відомства, у Запорізькому районі є одна постраждала: 54-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Інформація щодо інших постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється.

Харківська область

Також росіяни вдарили дроном по Харківській області. Вибух пролунав у Чугуївському районі, внаслідок обстрілу поранення отримала вагітна жінка та чоловік.

Даних щодо інших наслідків ворожого обстрілу уночі з 23 на 24 березня поки що немає.

Нагадаємо, уночі 23 березня російська армія масовано атакувала столицю "Шахедами", внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Також 22 березня росіяни обстріляли Запорізьку область: внаслідок атаки декілька населених пунктів залишилися без світла.