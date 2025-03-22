Росіяни атакували Запорізьку область: внаслідок ударів мешканці кількох сіл залишилися без світла (фото)

Росіяни обстріляли Запорізький район керованими авіабомбами, внаслідок чого здійнялася пожежа. Також зросла кількість постраждалих через атаку міста 21 березня.

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Увечері 22 березня російська армія вдарила по Запорізькій області керованими авіаційними бомбами. Пролунало декілька вибухів у Запорізькому районі, де зайнялася пожежа, а також виникли проблеми з електропостачанням. Також зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки росіян по місту. Фокус зібрав інформацію щодо вечірнього обстрілу регіону.

Близько 21:00 години у Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про пуски росіянами керованих авіабомб (КАБ) у напрямку Запоріжжя. Також про небезпеку повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через декілька хвилин пролунали вибухи.

Скріншот | допис ОВА

Голова ОВА повідомив, що росіяни атакують один із населених пунктів в області. Згодом він додав, що внаслідок атаки у кількох селищах виникли проблеми з електропостачанням.

"Через ворожі удари по області в деяких селищах проблеми з електропостачанням. Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", — зазначив Федоров.

Близько 21:40 пролунали повторні вибухи в області. В ОВА повідомили про пожежу у Запорізькому районі та уточнили, що декілька населених пунктів регіону залишилися без електропостачання внаслідок ударів.

Також Федоров показав перші наслідки вечірнього обстрілу росіян.

ОВА | наслідки обстрілу Запорізького району ОВА | наслідки обстрілу Запорізького району

За словами очільника ОВА, на місце для ліквідації пожежі прибули оперативні служби. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних житлових будинків в одному із населених пунктів.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Перед цим, близько 20:30 години, Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі про те, що зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу міста: всього 16 людей.

"За медичною допомогою звернулися ще двоє постраждалих — 18-річний хлопець та 52-річна жінка", — зазначив він.

Нагадаємо, вчора росіяни масовано атакували Запоріжжя ударними дронами, внаслідок чого загинуло троє людей.

Згодом з-під завалів рятувальники у Запоріжжі змогли дістати черепаху. Тварина опинилася під уламками будівлі через масовану атаку та змогла вижити.