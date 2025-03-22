Обстріл Запоріжжя: з-під завалів дитсадка врятували черепаху (відео)

Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу у дитячому садочку до надзвичайників звернулася працівниця закладу. Жінка повідомила, що в одному із кабінетів живе черепаха і попросила врятувати її.

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Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу Запоріжжя рятувальники знайшли живою черепаху, яка мешкала в дитячому садку. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що тварина мешкала в закладі і її завалило після обстрілу.

"Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу у дитячому садочку до надзвичайників звернулася працівниця закладу. Жінка повідомила, що в одному із кабінетів живе черепаха і попросила врятувати її. Рятувальники обстежили приміщення і знайшли плазуна цілим і неушкодженим", — йдеться в повідомленні.

Черепаху на прізвисько Байрактар передали жінці. Вона забрала додому врятовану рептилію.

Нагадаємо, що 21 березня РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Серед постраждалих дев'ятимісячне немовля. Ворожа атака забрала три життя. Серед загиблих 14-річна дівчинка.