Обстрел Запорожья: из-под завалов детсада спасли черепаху (видео)

Во время ликвидации последствий ночного обстрела в детском саду к чрезвычайникам обратилась работница заведения. Женщина сообщила, что в одном из кабинетов живет черепаха и попросила спасти ее.

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Во время ликвидации последствий ночного обстрела Запорожья спасатели нашли живой черепаху, которая жила в детском саду. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что животное жило в заведении и его завалило после обстрела.

"Во время ликвидации последствий ночного обстрела в детском саду к чрезвычайникам обратилась работница заведения. Женщина сообщила, что в одном из кабинетов живет черепаха и попросила спасти ее. Спасатели обследовали помещение и нашли пресмыкающееся целым и невредимым", — говорится в сообщении.

Черепаху по кличке Байрактар передали женщине. Она забрала домой спасенную рептилию.

Напомним, что 21 марта РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью. В результате атаки произошли возгорания жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры.

Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома. Среди пострадавших девятимесячный младенец. Вражеская атака унесла три жизни. Среди погибших 14-летняя девочка.