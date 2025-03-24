РФ атаковала Украину "Шахедами": в нескольких областях есть пострадавшие, детали (фото)

В результате российского обстрела повреждены здания, в нескольких областях загорелись пожары. Под атакой были гражданские объекты — жилые дома и объекты бизнеса.

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Вечером 23 марта российские ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" вошли в воздушное пространство Украины с разных направлений. Воздушную тревогу объявили в ряде областей, взрывы были слышны в Запорожской, Полтавской, Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и других областях. Разрушения и пожары во время обстрела россиян зафиксированы в Запорожской и Киевской областях. Фокус собрал информацию о ночной атаке "Шахедов" по Украине.

Киевская область

Около 23:30 часов в Киевской области прогремели взрывы из-за вражеских "Шахедов", которые двигались через область.

После полуночи атака Киевщины продолжилась, были слышны взрывы в пригороде столицы.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Вскоре начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о последствиях вражеского обстрела. По его данным, под атакой был Фастовский район. Там есть пострадавший мужчина 37 лет, который получил осколочные ранения.

Также в результате обстрела в Фастовском районе повреждены два частных жилых дома, занялся пожар на территории торгового предприятия, который сумели быстро ликвидировать.

ОВА | последствия обстрела Киевщины ОВА | последствия обстрела Киевщины

Запорожская область

Около полуночи взрыв прогремел в Запорожье, как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Через несколько минут Федоров сообщил о возгорании в городе в результате атаки.

"В результате вражеской атаки на Запорожье взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости", — отметили в ОВА.

В ГСЧС показали последствия вражеского обстрела района.

По информации ведомства, в Запорожском районе есть одна пострадавшая: 54-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс. Информация о других пострадавших в результате обстрела уточняется.

Харьковская область

Также россияне ударили дроном по Харьковской области. Взрыв прогремел в Чугуевском районе, в результате обстрела ранения получила беременная женщина и мужчина.

Данных о других последствиях вражеского обстрела в ночь с 23 на 24 марта пока нет.

Напомним, ночью 23 марта российская армия массированно атаковала столицу "Шахедами", в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Также 22 марта россияне обстреляли Запорожскую область: в результате атаки несколько населенных пунктов остались без света.