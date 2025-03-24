Широкое перемирие на Пасху: что означает сценарий Трампа и какие риски несет для Украины

Несмотря на промедление Кремля, Соединенные Штаты все еще надеются, что широкое перемирие в российско-украинской войне может быть достигнуто в течение нескольких недель, сообщает Bloomberg. Насколько реалистичным является соответствующий сценарий и какие подводные камни имеет, выяснял Фокус.

Related video

Bloomberg сообщает о том, что Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха, но признает, что этот график может быть нарушен, учитывая большие разногласия между позициями Киева и Москвы. Об этом агентству рассказали знакомые с планами администрации Трампа источники.

Москва выдвинула максималистские требования к любой сделке, включая прекращение поставок оружия Украине — позицию, которую Киев и его союзники отвергли, отмечает Bloomberg, резюмируя: "Европейские чиновники опасаются, что стремление Трампа к быстрому дипломатическому триумфу приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины, согласившись на условия, которые сделают ее уязвимой к будущим российским атакам. Они (еврочиновники — ред.) утверждают, что Путин тянет время, чтобы получить больше уступок от Трампа и больше успехов на поле боя".

Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха Фото: Getty Images Путин тянет время, чтобы получить больше уступок от Трампа и больше успехов на поле боя Фото: Getty Images

В свою очередь издание The Telegraph , отмечая, что Путин разрушает надежды Трампа на быстрое перемирие, отмечает: "Источники, близкие к Трампу, сообщили, что он готов ждать правильного соглашения, но некоторые сказали, что он начинает очень злиться из-за ракетных и беспилотных атак, которые продолжаются, несмотря на обещания обеих сторон о мини-перемирии. Трамп будет чрезвычайно разочарован, если Украина и Россия продолжат бомбить инфраструктуру и энергетику, сказал собеседник".

Наряду с тем, отмечает The Telegraph, другие близкие к президенту США люди уверяют, что температура в Белом доме остается спокойной и что нужно "доверять процессу".

Какого перемирия Трамп пытается достичь к Пасхе

Так называемое пасхальное перемирие, если оно будет достигнуто без дополнительных условий, которые постоянно выдвигает РФ, в целом выгодно и для Украины, и для России, считает политолог Игорь Петренко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт подчеркнул: "Вопрос сейчас заключается в том, реалистично ли достичь такого перемирия до Пасхи, ведь никакого прогресса на этом пути пока не наблюдается. В то время, как Украина стоит на конструктивных принципах, Путин играет свою коварную игру, лавирует, затягивая время. Если Соединенные Штаты применят к Москве не только метод пряника, но и кнута, процесс урегулирования ускорится, но на сегодня Белый дом всячески заигрывает с Кремлем, избегая конкретики. Кстати, так и не услышали мы никакой, скажем так, прорывной конкретики или даже обнадеживающей информации по итогам переговоров в Саудовской Аравии делегаций Украины и США в воскресенье, 23 марта".

Важно

Вашингтон и Москва — 300 лет дружбы: почему США подыгрывают России в войне с Украиной

Максимум, которого возможно достичь до Пасхи, прогнозирует эксперт — выход на соглашение о взаимном ненанесении ударов по объектам инфраструктуры. "Но, опять же, даже если говорить об инфраструктурном кейсе, есть вопросы верификации и тому подобное. Если будет составлен четкий список объектов — это окей. А если формулировка будет общая, мол, стороны не будут бить по объектам инфраструктуры, это уже из категории сказок деда Панаса, потому что для российских чиновников и военных даже украинские детсады и школы являются "военными объектами". Поэтому, вопрос к американцам: а мы как это будем интерпретировать — верить как сейчас на слово россиянам? Ну, это так не работает", — отмечает Игорь Петренко.

В случае, если будет составлен четкий список объектов, на которые запрещено наносить удары, убежден политолог, параллельно должен быть согласован перечень конкретных действий, которые будут применены теми же США по отношению к стороне, которая нарушит достигнутые договоренности. "Соединенные Штаты обладают техническими средствами, которые позволяют четко отслеживать, когда и как наносились те или иные удары. Поэтому вопрос лишь в том, будет ли Вашингтон действительно независимым арбитром, или все же сознательно будет закрывать глаза на некоторые моменты. Следует понимать, что для Трампа важно не только инфраструктурное перемирие, но и полное прекращение огня. До Пасхи достичь этой цели нереально, а в случае ее достижения в дальнейшем, Трамп может "умыть руки" от процесса урегулирования, перебросив этот "горячий каштан" европейцам", — заключает Игорь Петренко.

Почему Трамп применяет к Путину механизм лояльности

В свою очередь политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "На мой взгляд, вероятность реализации сценария именно широкого перемирия до 20 апреля, то есть до Пасхи, является невысокой. С большей вероятностью Трамп сможет договориться о перемирии, например, на море или добиться табу на удары по объектам критической или энергетической инфраструктуры. А вот по перемирию на земле есть очень и очень много вопросов. Если о перемирии на земле и удастся договориться в очерченные сроки, оно просуществует буквально несколько дней, потом будет нарушено и всю вину Трамп будет пытаться свалить на Украину".

Заметив, что Белый дом пока выбрал механизм лояльности по отношению к Российской Федерации, эксперт констатировал: "Несмотря на наличие санкционных и других механизмов давления на Кремль, Трамп все еще считает, что способен так или иначе убедить Путина "по-хорошему". Мне кажется, что это призрачная надежда, но пока президент США от нее не спешит отказываться. Я думаю, что эта идея на фоне переговоров в Саудовской Аравии, по меньшей мере несколько недель будет доминировать в американском истеблишменте. Впрочем, несколько позже, когда американцы в конце концов поймут, что россияне манипулируют и откровенно их обманывают, ситуация изменится. Но вряд ли это произойдет до 20 апреля".

Важно

Необъявленное перемирие: о чем реально договорились Трамп и Путин и что осталось за кадром

По убеждению Игоря Рейтеровича, Трампу до Пасхи, когда он как раз будет находиться у власти 100 дней, крайне необходима "какая-то мнимая победа", которую он в конце концов, при отсутствии реального прогресса, может просто придумать. В любом случае, констатирует эксперт, каким бы ни было перемирие, оно априори требует четко наработанных механизмов технического контроля, "которые еще и близко не обсуждаются".

По состоянию на сегодняшний день, считает политолог, реальная, а не декларативная готовность Соединенных Штатов принимать участие в процессе проведения верификации перемирия и выделять для этого все необходимые ресурсы, не просматривается. Но несмотря на "инфантильность администрации Трампа" и "хаос, который царит в Белом доме", констатирует Игорь Рейтерович, у американских властей есть понимание, что речь не может идти просто о перемирии — речь должна идти о более-менее устойчивом мире. И для его достижения, заключает политолог, несмотря на непреодолимое желание быстрого результата, команда Трампа будет "есть слона кусочками", поэтапно двигаясь к указанной цели.