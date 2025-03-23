Вашингтон и Москва — 300 лет дружбы: почему США подыгрывают России в войне с Украиной

Фокус исследовал партнерство Москвы и Вашингтона во времена русско-японской войны и Суэцкого кризиса, подписания Соглашения об Аляске и Калифорнии и ряд других эпизодов. Эти две страны никогда не воевали между собой, а наоборот довольно часто выступали союзниками в критические моменты.

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В массовом сознании укоренился стереотип, будто США и Россия — извечные враги. На самом деле это — не более, чем пропагандистский нарратив. И речь идет не только о двух мировых войнах, но и о более локальных, будничных альянсах даже во времена Холодной войны.

Противостояние Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации является по-настоящему эпическим: в прямом смысле слова. Во времена Холодной войны ключевую роль играла пропаганда (на то она и "холодная" война), и с обеих сторон было осуществлено достаточно шагов, чтобы превратить это противостояние в по-настоящему глобальное — от космической программы до конкуренции между продукцией Pepsi и Coca-Cola и советской газировкой "Байкал", "Тархун" и тому подобное.

США и СССР на грани реальных боевых действий

Всем известно о Карибском кризисе, однако в ретроспективе становится видно: это была лишь игра мускулами. Ближе всего сверхдержавы подошли к опасной грани во время кампаний во Вьетнаме и Афганистане, когда они действительно поставляли летальное оружие и войска, еще и несли реальные человеческие потери (США во Вьетнаме — 58 220 погибших, 303 644 раненых, СССР в Афганистане — 15 052 убитых, 53 753 раненых). Вероятно эта грань была перейдена и в Корейской войне, когда под корейскими символами настоящее участие в боевых действиях принимала советская авиация (официального подтверждения этому так и не было, однако свидетельства есть).

Ближе всего СССР и США подошли к опасной грани во время кампаний во Вьетнаме и Афганистане Ближе всего СССР и США подошли к опасной грани во время кампаний во Вьетнаме и Афганистане

Непреложный (хотя и удивительный) исторический факт из американо-советских отношений — это то, что полноценной войны между этими государствами никогда (!) не было. А Холодная война — это лишь эпизод в более чем двухсотлетней истории дипломатических отношений между США и российскими государствами (в трех разных форматах — империи, Советского Союза и федерации).

Всем известно сотрудничество между Вашингтоном и Москвой в рамках антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, поэтому на нем подробно останавливаться нет смысла. В Первой мировой войне сотрудничество оказалось "заочным": США так полноценно и не присоединились к Антанте, зато выступили "на ее стороне". К тому времени в России уже бушевала революция и ее участие в войне было инерционным. Однако в истории были более интересные факты значительно более интенсивного сотрудничества России и Америки.

Петербург против Лондона, или Почему казаки не побывали в Америке

Начнем с того, хитрые дипломатические действия России поспособствовали самой американской войне за независимость. Российская императрица Екатерина обещала британскому королю Георгу поддержку, которая могла заключаться даже в отправке 20 тысяч российских войск на подавление восстания (отметим, что Россия часто оказывала такого типа помощь дружественным странам). Поэтому картина, при которой запорожские казаки рубят американских патриотов могла стать вполне реальной (именно в этот период решалась судьба Запорожской Сечи, которая в конце концов была разрушена имперскими войсками).

Однако в Петербурге решили, что ослабление Великобритании будет более выгодно России и в конце концов отказали Лондону в помощи. Этот дипломатический маневр задержал формирование карательного конкурса, который в конце концов был сформирован из немецких наемников на несколько месяцев позже, что дало дополнительное время патриотам (так называли себя американские повстанцы).

Затем Россия даже пыталась сформировать антибританскую коалицию с целью заставить Лондон пойти на уступки повстанцам, которые терпели поражения от британских экспедиционных войск. Такие действия подтолкнули Лондон отказаться от переговоров, пойти ва-банк и в конце концов проиграть эту войну мятежным колониям.

От дипломатии до медицины: бурный век сотрудничества

После установления в 1803 году дипломатических отношений между государствами происходило более прямое и интенсивное сотрудничество. Так, в 1820-1821 годах США пытались привлечь именно Российскую империю в качестве третейского судьи в арбитраже по последнему мирному договору с Великобританией.

В Петербурге поддержали инициативу Вашингтона об ограничении вмешательства европейцев в американские дела в 1823 году — "доктрина Монро". России, которая сама не имела эффективной стратегии использования американских колоний (лишилась своих владений на континенте в 1868 году, о чем ниже) было выгодно таким образом ослаблять конкурентов, в основном Великобританию, которые пытались выжимать максимум из своих заокеанских владений. Вашингтон же таким образом очерчивал свои амбиции относительно регионального лидерства, которые стране деловых людей удалось реализовать к концу века.

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В течение ХІХ века США и Россия тесно сотрудничали в области промышленности и технологий. Американцы помогали россиянам развивать инфраструктуру (практически именно американцами была проложена железнодорожная линия между Москвой и Санкт-Петербургом в 40-х годах XIX века), строили военные корабли для российского флота после Крымской войны, помогали преодолеть голод в империи в 90-х годах XIX века.

Уильям Симпсон, Атака на Малахов курган

Важно отметить американскую помощь российской армии в Крымской войне 1853-1856 годов. Американские выпускники Сорбонны записались в российскую армию (которая воевала, в частности, и против Франции!) в качестве военных медиков. Профессиональная врачебная помощь и содействие в обеспечении полевых госпиталей медикаментами сыграла существенную роль в помощи раненым солдатам.

Уже через несколько лет Россия отблагодарила Соединенные Штаты, когда сорвала поддержку европейскими государствами сепаратистских конфедеративных штатов Америки — и таким образом облегчила победу северных штатов в гражданской войне 1861-1865 годов.

А как насчет Аляски?

Отдельно следует упомянуть соглашение купли-продажи Аляски. Она оказалось выгодной обеим сторонам, но также была направлена против Великобритании — ее береговая линия таким образом оказалась закованной между американскими владениями.

Таким образом, подводя итоги российско-американских отношений на протяжении ХІХ века, можно констатировать: Россия была самой дружественной для США среди стран Европы и часто в конфликтах последней с другими европейскими государствами США в разных формах становились на сторону России.

Русско-японская война: США сохраняют для России лицо и остров Сахалин

Еще интереснее ситуация развивалась в ХХ веке. Уже в 1905 году американцы вытащили россиян из крайне затруднительного положения после разгрома российских войск на Тихом океане. Тогда американский президент Теодор Рузвельт решил, что лучше всего "сохранить лицо" обеим сторонам и заключить мир, который бы не очерчивал четкой победы ни одной из стран. Учитывая военное преимущество в регионе и успехи японского оружия в битвах, такой подход к делу был выгоден именно российской стороне, которая столкнулась с существенными проблемами в вопросах логистики на Дальнем Востоке.

В 1905 году американцы вытащили русских из крайне затруднительного положения после разгрома русских войск на Тихом океане В 1905 году американцы вытащили русских из крайне затруднительного положения после разгрома русских войск на Тихом океане В 1905 году американцы вытащили русских из крайне затруднительного положения после разгрома русских войск на Тихом океане В 1905 году американцы вытащили русских из крайне затруднительного положения после разгрома русских войск на Тихом океане

В результате на переговорах в Портсмуте Россия сохранила контроль над северной частью острова Сахалин (японцы хотели забрать весь остров) и определенное влияние в Маньчжурии (японцы стремились полностью вытеснить оттуда Россию). Также Россия не выплачивала никакой контрибуции, что было нетипичным явлением для этого исторического периода.

Интересно, что Портсмутский мир окончательно не удовлетворил обе стороны — в обеих странах вспыхнули протесты. И если относительно демократическая Япония справилась с общественным недовольством, то в деспотической России народные выступления переросли в революцию.

Такое несвоевременное восстановление отношений

6 декабря 1917 года президент США Вудро Вильсон приказал американским амбассадорам покинуть территорию России. Это было реакцией Вашингтона на большевистский переворот, который произошел несколькими неделями ранее. Дипотношения между США и СССР были восстановлены только через 16 лет — 16 ноября 1933 года. Это был год Голодомора на территории Украины. Однако США решили именно в такое время восстановить отношения с СССР, а в дальнейшем умело использовали их, в том числе и во время Второй мировой войны — для своего противостояния с Великобританией.

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После Второй мировой войны крупнейшая в мире Британская империя распалась, несмотря на то, что Лондон был среди победителей. Утверждать о каком-то союзе США и СССР против Великобритании — это явная конспирология. Однако ситуативно в отдельных случаях эти государства действовали против интересов Лондона. Показательны моменты поддержки Москвой Индии и Вашингтоном Пакистана — это лишь один из многих участков противостояния сверхдержав.

Горячие друзья во время Холодной войны

Даже во время Холодной войны был случай, когда СССР и США действовали едва ли не совместно против представителей старого мира — Великобритании и Франции. Как во времена Крымской войны, за сто лет до того. Речь идет о Суэцком кризисе 1956 года — многие называют его лебединой песней старых колониальных империй.

Великобритания и Франция, которые были причастны к построению Суэцкого канала, пытались предоставить военный ответ на его национализацию правительством военного руководителя Египта Гамаля Абдель Насера. Они побудили Израиль напасть на своего давнего врага, взамен обещали заблокировать в Совете Безопасности ООН резолюции против действий Еврейского государства. Что и было выполнено. Однако неожиданно для всех на одной стороне баррикад оказались СССР и США, которые оба выступили решительно против действий Великобритании, Франции и Израиля. СССР даже угрожал применить ядерное оружие, если еврейское государство не выведет свои войска с международно признанной территории Египта. США обычно действовали менее жестко, но они собрали внеочередную сессию Генассамблеи ООН, чтобы обойти вето постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобритании и Франции.

Во время Суэцкого кризиса СССР и США неожиданно для всех оказались по одну сторону баррикад

Действия Кремля и Белого дома были логичными и понятными. Они не были заинтересованы в восстановлении старого порядка, где бы США и Советский Союз были на вторых ролях. А именно акцией ревизионизма и был Суэцкий кризис, который новые гегемоны успешно решили в своих интересах. Однако он является ярким фактом, демонстрирующим столетнюю тенденцию дружбы России и США против других сильных мира сего.

Ядерная угроза, гонка вооружений и... длительная дружба?

После взятия на вооружение ядерной бомбы война между СССР и США потенциально несла угрозу существованию человечества. Это уже была новая эра отношений между этими государствами. Изложенное выше указывает, что они никогда не были врагами и парадоксально, но ближе всего к прямой войне между собой обе эти стороны больше всего приближались именно в статусе ядерных государств.

Однако если отбросить несколько десятилетий наиболее агрессивного противостояния, то в целом более двухсот лет взаимодействия России и США можно расценивать как отношения постоянной длительной дружбы и взаимовыручки в самых разных вопросах. И если погрузиться в сугубо теоретическое изучение этих отношений, то можно уверенно утверждать, что объекты такого изучения — это отнюдь не враги, а скорее давние друзья, между которыми иногда возникают временные ссоры.

Сейчас мы, вероятно, наблюдаем очередное сближение ожесточенных друзей после их очередной ссоры. Основная задача официального Киева — не допустить чтобы эти качели происходили ценой Украины, ведь она может быть слишком высокой.

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