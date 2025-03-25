Макрон пригласил Зеленского в Елисейский дворец: о чем будут говорить политики, — Le Monde

Страны, присоединившиеся к "коалиции желающих", думают над гарантиями безопасности, которые защитят Украину от новых нападений РФ, написали журналисты. Это станет одной из тем саммита, о котором будут советоваться Париж и Киев.

Related video

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду 26 марта. Главы государств обсудят действия "коалиции желающих" и возможность отправки военного контингента, если будет перемирие с РФ или заключат мирное соглашение. Событие анонсировало издание Le Monde.

Издание сообщило информацию, полученную из Елисейского дворца. Согласно пресс-релизу правительства Франции, вечером 26 марта Макрон примет Зеленского. Во время встречи украинский президент еще раз услышит, что Париж и дальше планирует поддерживать украинцев. Целью общения является подготовка к саммиту "коалиции желающих", который состоится в четверг 27 марта. Главы государств пообщаются с прессой, а затем, согласно плану, состоится совещание и рабочий ужин, рассказали журналисты.

"[Макрон] повторит президенту Зеленскому, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим абсолютным приоритетом", — привело Le Monde заявление Елисейского дворца.

В статье приводятся три темы, которые, вероятно, будут подниматься на саммите:

предоставление краткосрочной помощи Украине;

меры по усилению украинской армии, чтобы РФ не могла напасть в будущем;

гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские армии. О каких именно гарантиях идет речь, Le Monde не уточнило.

Согласно данным Agence France-Presse, в саммите примут участие около 20 стран — членов Европейского Союза и/или НАТО. Среди них — Великобритания, Канада, Норвегия, Турция.

Военный контингент — детали

Отметим, агентство Bloomberg писало о планах стран-участников "коалиции желающих" по размещению военного контингента в Украине. Журналисты объяснили, что к коалиции присоединилось около 30 стран. Партнеры планируют действовать в трех направлениях — на суше, на море и в воздухе. На суше военный контингент будет размещаться в четырех ключевых городах — в Киеве, Днепре, Одессе, Херсоне. Задача этих подразделений — охрана критической инфраструктуры. В воздухе будут патрулировать военные самолеты, которые будут подниматься с баз в Польше и Румынии. Тем временем в Черном море появится флот, который будет заниматься разминированием, написало агентство, основываясь на публичных заявлениях и на основе общения с анонимными источниками.

Военный контингент — план действия "коалиции желающих" Фото: Bloomberg

Напоминаем, в Эр-Рияде в Саудовской Аравии продолжаются переговоры США с делегациями РФ и Украины о возможности временного прекращения огня. Единственные обнародованные результаты — о потенциальном соглашении о паузе в Черном море. Между тем источники медиа в правительствах Болгарии и Румынии объяснили, почему эти две страны беспокоятся из-за договоренностей с РФ.