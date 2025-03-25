Обсуждают перемирие: в Эр-Рияде началась новая встреча делегаций США и Украины, — AFP

Источник в украинской делегации сообщил журналистам, что украинская и американская переговорные команды проводят новую встречу по перемирию между Киевом и Москвой.

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Между украинской и американской делегациями начался новый раунд переговоров в Саудовской Аравии по достижению перемирия в российско-украинской войне, сообщает 25 марта AFP со ссылкой на неназванный источник в украинской делегации.

"В Эр-Рияде проходит новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", — написали французские журналисты.

Официальных сообщений о новой встрече на момент публикации материала не было.

Переговоры в Саудовской Аравии: детали

Предыдущая встреча между делегациями США и Украины в Эр-Рияде для обсуждения взаимного с РФ прекращения ударов по энергообъектам состоялась вечером 23 марта. Представитель Офиса президента Украины отмечал, что встречи украинской переговорной команды с российской во время мирных переговоров в Саудовской Аравии не предвидится.

24 марта СМИ сообщали о начале переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. Отмечалось, что стороны намерены обсудить "линию контроля" и "меры укрепления доверия", среди которых — возвращение россиянами похищенных украинских детей.

По данным журналистов информационного агентства Reuters, во время переговоров США и РФ 24 марта на столе были в частности вопросы прекращения огня в Черном море и "замораживания линий".

Информагентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме вечером 25 марта писало, что в администрации президента США Дональда Трампа анонсировали положительное решение по итогам переговоров в Эр-Рияде.