Обговорюють перемир'я: в Ер-Ріяді почалася нова зустріч делегацій США й України, — AFP

Джерело в українській делегації повідомило журналістам, що українська та американська переговорні команди проводять нову зустріч щодо перемир'я між Києвом і Москвою.

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Між українською та американською делегаціями розпочався новий раунд переговорів у Саудівській Аравії щодо досягнення перемир'я в російсько-українській війні, повідомляє 25 березня AFP із посиланням на неназване джерело в українській делегації.

"В Ер-Ріяді проходить нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації", — написали французькі журналісти.

Офіційних повідомлень щодо нової зустрічі на момент публікації матеріалу не було.

Переговори в Саудівській Аравії: деталі

Попередня зустріч між делегаціями США й України в Ер-Ріяді для обговорення взаємного з РФ припинення ударів по енергооб'єктах відбулася ввечері 23 березня. Представник Офісу президента України зазначав, що зустрічі української перемовної команди з російською під час мирних переговорів в Саудівській Аравії не передбачається.

24 березня ЗМІ повідомляли про початок переговорів США та РФ у Саудівській Аравії. Зазначалося, що сторони мають намір обговорити "лінію контролю" та "заходи зміцнення довіри", серед яких — повернення росіянами викрадених українських дітей.

За даними журналістів інформаційного агентства Reuters, під час перемовин США і РФ 24 березня на столі були зокрема питання припинення вогню у Чорному морі та "заморожування ліній".

Інформагентство Reuters з посиланням на власні джерела в Білому домі ввечері 25 березня писало, що в адміністрації президента США Дональда Трампа анонсували позитивне рішення за підсумками переговорів в Ер-Ріяді.