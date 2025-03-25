Переговори РФ та США у Саудівській Аравії: у США анонсували позитивне рішення, — Reuters

Видання зазначає, що Москва вже направила до Вашингтону проєкт комюніке. Його планують оголосити у вівторок.

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В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа позитивно оцінили результати переговорів між американською та російськими делегаціями у Саудівській Аравії щодо пропозиції щодо припинення вогню між Російською Федерацією та Україною в Чорному морі. В "найближчому майбутньому очікується позитивне рішення", пише Reuters з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Одноденні переговори між Вашингтоном та Москвою проходили в понеділок, 24 березня. В ході перемовин основну увагу було приділено пропозиції про припинення вогню на морі між Україною та Росією. Києвом та Москвою. Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дому, які, за сподіваннями США, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів та закінчення російсько-української війни.

За інформацією "РІА Новості", російська делегація на запитання про настрій після закінчення переговорів відповіла: "Гарне". Російське джерело повідомило агентству Reuters, що переговори завершилися пізно ввечері в понеділок, 24 березня. Проєкт спільної заяви був направлений Москвою до США для схвалення. Його планують опублікувати у вівторок.

Раніше Дональд Трамп перерахував питання, які зараз перебувають на порядку денному. Він зазначав, що "Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції".

Нагадаємо, в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії 24 березня відбулись переговори між США та РФ щодо миру в Україні. Американські ЗМІ повідомляли, що сторони планують обговорити "лінію контролю" між двома країнами, а також "заходи зі зміцнення довіри", зокрема повернення викрадених Росією українських дітей. На них президент РФ Володимир Путін відправив представника ФСБ, який відповідав за вторгнення в Україну,

Після зустрічі делегації Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) очікується ще один раунд переговорів американською та українською командами. На ній планується обговорити тему безпеки судноплавства та припинення атак у Чорному морі.