Переговорник Путіна у 2014 році приїздив до Києва і переконував експрезидента Януковича не здавати позиції. У Росії керівника відділу ФСБ звинувачували у провалі вторгнення в Україну.

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У Саудівській Аравії 23 березня розпочалися закриті переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо припинення вогню в Україні. РРФ представляє ексочільник Федеральної служби безпеки Сергій Беседа. Про це пише німецьке видання BILD.

Видання скептично налаштоване щодо того, що президенту США Дональду Трампу вдасться досягти своїх бажань.

"На переговори Путін відправив не міністра закордонних справ, а розвідника Сергія Беседу, колишнього шефа П'ятої служби ФСБ. Саме він відповідав за підготовку вторгнення в Україну і повністю провалився. Беседа запевняв Путіна, що український опір буде мінімальним, і Росія візьме країну під контроль за лічені дні. Війна, однак, триває вже четвертий рік", — пише BILD.

Супроводжує Беседу дипломат, голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін, який перебуває під санкціями ЄС і США.

Москва заявляє, що переговори будуть зосереджені насамперед на ситуації у Чорному морі. Представники путінського режиму постійно підкреслюють, як багато ще належить зробити, наскільки складні переговори і якою складною є кожна проміжна домовленість.

Сергій Беседа: що відомо

Сергій Беседа тривалий час очолював 5 службу ФСБ, яка відповідає за операції в країнах СНД, включаючи Україну. Він неодноразово брав участь в операціях, які безпосередньо впливали на ситуацію в Україні, та його ім'я часто пов'язують із ключовими подіями, такими як Майдан 2014 року.

2014 року, незадовго до подій на Майдані, Беседа особисто прибув до Києва, щоб спробувати переконати тодішнього президента України Віктора Януковича не здавати позиції. Однак Янукович, як відомо, не зміг утримати владу. Беседа повернувся до Москви, але його роль у тих подіях досі обговорюється. Українська влада навіть звинувачувала його в координації дій силовиків у Києві.

Нагадаємо, що переговори США і Росії в Ер-Ріяді 23 березня стартували. Вони проходитимуть у закритому режимі.