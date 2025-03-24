Переговорщик Путина в 2014 году приезжал в Киев и убеждал экс-президента Януковича не сдавать позиции. В России руководителя отдела ФСБ обвиняли в провале вторжения в Украину.

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В Саудовской Аравии 23 марта начались закрытые переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией о прекращении огня в Украине. РРФ представляет экс-глава Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Издание скептически настроено относительно того, что президенту США Дональду Трампу удастся достичь своих желаний.

"На переговоры Путин отправил не министра иностранных дел, а разведчика Сергея Беседу, бывшего шефа Пятой службы ФСБ. Именно он отвечал за подготовку вторжения в Украину и полностью провалился. Беседа уверял Путина, что украинское сопротивление будет минимальным, и Россия возьмет страну под контроль за считанные дни. Война, однако, продолжается уже четвертый год", — пишет BILD.

Сопровождает Беседу дипломат, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который находится под санкциями ЕС и США.

Москва заявляет, что переговоры будут сосредоточены прежде всего на ситуации в Черном море. Представители путинского режима постоянно подчеркивают, как много еще предстоит сделать, насколько сложны переговоры и какой сложной является каждая промежуточная договоренность.

Сергей Беседа: что известно

Сергей Беседа долгое время возглавлял 5 службу ФСБ, которая отвечает за операции в странах СНГ, включая Украину. Он неоднократно участвовал в операциях, которые непосредственно влияли на ситуацию в Украине, и его имя часто связывают с ключевыми событиями, такими как Майдан 2014 года.

В 2014 году, незадолго до событий на Майдане, Беседа лично прибыл в Киев, чтобы попытаться убедить тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не сдавать позиции. Однако Янукович, как известно, не смог удержать власть. Беседа вернулся в Москву, но его роль в тех событиях до сих пор обсуждается. Украинские власти даже обвиняли его в координации действий силовиков в Киеве.

Напомним, что переговоры США и России в Эр-Рияде 23 марта стартовали. Они будут проходить в закрытом режиме.