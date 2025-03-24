Обговорять припинення атак: між США та Україною пройде ще один раунд переговорів, — The Guardian

На зустрічі планується обговорити безпеку судноплавства. З цією метою делегації обговорять тему припинення атак у Чорному морі.

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Після зустрічі делегації Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) очікується ще один раунд переговорів американською та українською командами. Про це пише The Guardian.

"Очікується, що за зустріччю відбудеться ще один раунд переговорів між командами США та України (після вчорашньої зустрічі офіційних осіб з Вашингтона та Києва)", — йдеться в повідомленні.

Журналісти видання зазначають, що планується обговорити деталі зупинення атак на енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру. Також на зустрічі зачеплять тему припинення атак у Чорному морі для убезпечення торгівельного судноплавства.

Нагадаємо, 24 березня в Ер-Ріяді почались переговори між США та РФ щодо миру в Україні. На закритій зустрічі сторони планують обговорити "лінію контролю" між двома країнами, а також "заходи зі зміцнення довіри", зокрема повернення викрадених Росією українських дітей.

РФ представляє ексочільник Федеральної служби безпеки Сергій Беседа, який відповідав за вторгнення в Україну. Представники Росії підкреслювали, як багато ще належить зробити, наскільки складні переговори і якою складною є кожна проміжна домовленість.

В ЗМІ додали, що США під час переговорів з РФ намагатимуться досягати прогресу щодо припинення вогню у Чорному морі, а також "заморожування ліній". Американську сторону очолює Ендрю Пік, старший директор Ради національної безпеки Білого дому, і Майкл Антон, високопоставлений чиновник Державного департаменту.

Нагадаємо, що в неділю, 23 березня, в Ер-Ріяді пройшли переговори між делегацією США та Україною. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї входив держсекретар МЗС Олександр Карасевич, заступники керівника Офісу президента Павло Паліса та Ігор Жовква та заступник міністра енергетики Микола Колісник.