Обсудят прекращение атак: между США и Украиной пройдет еще один раунд переговоров, — The Guardian

На встрече планируется обсудить безопасность судоходства. С этой целью делегации обсудят тему прекращения атак в Черном море.

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После встречи делегации Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) ожидается еще один раунд переговоров американской и украинской командами. Об этом пишет The Guardian.

"Ожидается, что за встречей состоится еще один раунд переговоров между командами США и Украины (после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева)", — говорится в сообщении.

Журналисты издания отмечают, что планируется обсудить детали остановки атак на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также на встрече затронут тему прекращения атак в Черном море для обеспечения безопасности торгового судоходства.

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде начались переговоры между США и РФ по миру в Украине. На закрытой встрече стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами, а также "меры по укреплению доверия", в частности возвращение похищенных Россией украинских детей.

РФ представляет экс-глава Федеральной службы безопасности Сергей Беседа, который отвечал за вторжение в Украину. Представители России подчеркивали, как много еще предстоит сделать, насколько сложны переговоры и какой сложной является каждая промежуточная договоренность.

В СМИ добавили, что США во время переговоров с РФ будут пытаться достигать прогресса по прекращению огня в Черном море, а также "замораживания линий". Американскую сторону возглавляет Эндрю Пик, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома, и Майкл Антон, высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегацией США и Украиной. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Также в нее входил госсекретарь МИД Александр Карасевич, заместители руководителя Офиса президента Павел Палиса и Игорь Жовква и заместитель министра энергетики Николай Колесник