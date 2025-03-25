Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: в США анонсировали положительное решение, — Reuters

Издание отмечает, что Москва уже направила в Вашингтон проект коммюнике. Его планируют объявить во вторник.

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В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа положительно оценили результаты переговоров между американской и российскими делегациями в Саудовской Аравии относительно предложения о прекращении огня между Российской Федерацией и Украиной в Черном море. В "ближайшем будущем ожидается положительное решение", пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Однодневные переговоры между Вашингтоном и Москвой проходили в понедельник, 24 марта. В ходе переговоров основное внимание было уделено предложению о прекращении огня на море между Украиной и Россией. Киевом и Москвой. Это является частью дипломатических усилий со стороны Белого дома, которые, по надеждам США, помогут проложить путь к более широким мирным переговорам и окончанию российско-украинской войны.

По информации "РИА Новости", российская делегация на вопрос о настроении после окончания переговоров ответила: "Хорошее". Российский источник сообщил агентству Reuters, что переговоры завершились поздно вечером в понедельник, 24 марта. Проект совместного заявления был направлен Москвой в США для одобрения. Его планируют опубликовать во вторник.

Ранее Дональд Трамп перечислил вопросы, которые сейчас находятся на повестке дня. Он отмечал, что "Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линии разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанции".

Напомним, в Эр-Рияде в Саудовской Аравии 24 марта состоялись переговоры между США и РФ по миру в Украине. Американские СМИ сообщали, что стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами, а также "меры по укреплению доверия", в частности возвращение похищенных Россией украинских детей. На них президент РФ Владимир Путин отправил представителя ФСБ, который отвечал за вторжение в Украину,

После встречи делегации Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) ожидается еще один раунд переговоров американской и украинской командами. На ней планируется обсудить тему безопасности судоходства и прекращения атак в Черном море.