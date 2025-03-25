"Догадаться нетрудно": в ВМС Украины объяснили, что вкладывают в понятие перемирия на море с РФ

Открытым остается вопрос, будут ли составной частью так называемого морского перемирия пуски ракет с самолетов, которые в это время находятся в акватории Черного моря.

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Украина в первую очередь видит в морском перемирии с Россией прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Для нас перемирие на море — это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы видим это так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться нетрудно, но в любом случае нужно читать конечный документ, тогда можно будет делать какие-то выводы", — сказал Плетенчук.

Он уточнил, что морская компонента российских атак не является основной, а вот с территории временно оккупированного Крыма ВС РФ регулярно наносят удары по Украине.

"По состоянию на сегодня носители крылатых ракет "Калибр" в Черном море с начала года за три месяца применялись три раза. Сказать, что это было удачное применение пока, например, я не могу. Остальные применения — это с территории временно оккупированного Крыма", — отметил Плетенчук.

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В то же время представитель ВМС Украины подчеркнул, что пока остается открытым вопрос, будет ли считаться морской компонентой перемирия, например, запуски крылатых ракет с самолетов, которые в это время находятся в акватории Черного моря или пуски "шахедов", которые запускают с суши Крыма, но которые пролетают над Черным морем.

"Если брать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" — пуски происходят с территории Крыма, то есть суши. Если брать пуски "Шахедов" — это так же мыс Чауда, Крым; Приморско-Ахтарск, РФ. Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но является ли это морской компонентой или нет. Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью составляющей перемирия на море", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, Румынию и Болгарию беспокоит перемирие в Черном море и планы РФ.

24 марта издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трампа злит продолжение российских ракетных и дроновых атак.