"Здогадатися неважко": в ВМС України пояснили, що вкладають у поняття перемир'я на морі з РФ

Відкритим залишається питання, чи будуть складовою частиною так званого морського перемир'я пуски ракет з літаків, які у цей час перебувають в акваторії Чорного моря.

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Україна першочергово вбачає у морському перемир'ї з Росією припинення обстрілів портової інфраструктури. Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Для нас перемир'я на морі — це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми бачимо це так. Що в це вкладає Росія, звісно, здогадатися неважко, але в будь-якому разі потрібно читати кінцевий документ, тоді можна буде робити якісь висновки", — сказав Плетенчук.

Він уточнив, що морська компонента російських атак не є основною, а ось з території тимчасово окупованого Криму ЗС РФ регулярно завдають ударів по Україні.

"Станом на сьогодні носії крилатих ракет "Калібр" в Чорному морі з початку року за три місяці застосовувалися три рази. Сказати, що це було вдале застосування наразі, наприклад, я не можу. Решта застосувань – це з території тимчасово окупованого Криму", — зазначив Плетенчук.

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Водночас речник ВМС України підкреслив, що наразі залишається відкритим питання, чи вважатиметься морською компонентою перемир'я, наприклад, запуски крилатих ракет з літаків, які у цей час перебувають в акваторії Чорного моря або ж пуски "шахедів", які запускають з суходолу Криму, але які прлітають над Чорним морем.

"Якщо брати оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" – пуски відбуваються з території Криму, тобто суходолу. Якщо брати пуски "Шахедів" – це так само мис Чауда, Крим; Приморсько-Ахтарськ, РФ. Так, вони заходять з моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але чи це є морською компонентою, чи ні. Ракети, які вони запускають з літаків з акваторії Чорного моря, чи це є частиною складовою перемир’я на морі", — наголоси Плетенчук.

Нагадаємо, Румунію та Болгарію турбує перемир'я в Чорному морі та плани РФ.

24 березня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трампа злить продовження російських ракетних і дронових атак.