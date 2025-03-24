Кремль руйнує сподівання на перемир'я: Трампа злить продовження ракетних і дронових атак, — ЗМІ

Інсайдери кажуть, що президента США розчаровує продовження обстрілів попри згоду України та РФ на досягнення часткового перемир'я. Водночас інші близькі до Трампа джерела говорять, що він готовий чекати на правильну угоду та "довіряє процесу".

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Президент США Дональд Трамп був налаштований оптимістично щодо переговорів у Саудівській Аравії про ймовірне 30-денне припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури в російсько-українській війні. Проте деякі близькі до американського лідера джерела кажуть, що його розчаровує продовження обстрілів і заяви Кремля про те, що мирне врегулювання лише починається й попереду "важкі переговори". Водночас інші джерела стверджують, що адміністрація Трампа лишається спокійною й "довіряє" процесу, пише The Telegraph.

Видання з посиланням на інсайдерів зазначає, що Москва руйнує сподівання Вашингтона на припинення вогню в Україні до Великодня. Речник президента РФ Дмитро Пєсков применшив очікування США щодо швидкого досягнення перемир'я, заявивши, що зустріч "тільки починається" і попереду "важкі переговори".

Журналісти пишуть, що Білий дім прагне досягти перемир'я до Великодня 20 квітня. Проте Україна та Європа стурбовані тим, що РФ "затягує війну", щоб виграти час на полі бою.

Близькі до президента Трампа джерела ввечері 23 березня сказали, що він готовий чекати на правильну угоду, однак інші зазначили, що він незадоволений через продовження ракетних і дронових атак попри обіцянки обох сторін досягти часткового перемир'я.

"Він розчарується, якщо вони [Україна та Росія] продовжуватимуть бомбити інфраструктуру, інфраструктуру та енергетику", — зазначив один із близьких до адміністрації президента США інсайдерів.

Водночас найближчі до Дональда Трампа джерела кажуть, що атмосфера в Білому домі залишається спокійною та адміністрація Трампа "довіряє процесу", додають журналісти.

За словами авторів статті, на вихідних Дональд Трамп запевнив, що зусилля щодо зупинення подальшої ескалації бойових дій лишаються "певною мірою під контролем", однак його слова були підірвані російською атакою на цивільну інфраструктуру України. Зокрема під час атаки безпілотними літальними апаратами типу "Shahed" в ніч на 23 березня Росія вбила у Києві п'ятирічну дівчинку, її батька і ще одну людину, 10 людей отримали поранення — серед них 11-місячна дитина.

Переговори щодо припинення вогню в Україні: деталі

В Ер-Ріяді в Саудівській Аравії 23 березня пройшли переговори України та США щодо ймовірного часткового припинення вогню. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що на переговорному столі будуть "пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури" та технічні аспекти ймовірного часткового перемир'я.

24 березня ЗМІ повідомили про початок переговорів США та РФ у Саудівській Аравії. У Білому домі повідомляли, що основна мета зустрічі — досягнення припинення вогню у Чорному морі. За інформацією медіа, сторони також обговорять повернення викрадених Росією українських дітей і "лінію контролю".