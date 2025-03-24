Поки Трамп чекає "правильної угоди", у Кремлі кажуть про "важкі" переговори попереду, — The Telegraph

У виданні зазначають, що Трамп "дедалі більше злиться" через продовження обстрілів України, але готовий чекати на "правильну" угоду.

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Президент США Дональд Трамп не перестав покладати надії на свої плани щодо завершення російсько-української війни вже до Великодня: його посол у Москві у неділю заявив про оптимістичні надії Білого дому на переговори, які тривають цими днями у Саудівській Аравії. За його словами, вони мають на меті стати базою для подальшого остаточного врегулювання конфлікту. Однак у Кремлі у неділю одразу применшили сподівання Білого дому. Про це повідомило видання The Telegraph 23 березня.

За джерелами у Росії кореспонденти дізналися, що плани Трампа та Путіна щодо завершення бойових дій дещо розходяться, як і сподівання, які покладають обидві сторони на переговори у Саудівській Аравії.

Джерела у Білому домі повідомили виданню, що Дональд Трамп починає "дедалі більше сердитися" через те, що Росія продовжує масовано обстрілювати Україну різними видами озброєння.

"Джерела, близькі до пана Трампа, повідомили в неділю ввечері, що він готовий чекати на правильну угоду, але деякі з них сказали, що він дедалі більше злиться через продовження ракетних обстрілів і атак з безпілотників, які відбуваються, незважаючи на обіцянки обох сторін про мініперемир'я", — пише The Telegraph.

Також у Білому домі вважають, що Трамп "буде розчарований" у випадку, якщо і Росія, і Україна продовжуватимуть обстрілювати інфраструктурні об'єкти одне в одного.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що попереду на сторони чекає ще багато нюансів для обговорення. За його словами, сторони, між якими відбуваються перемовини, перебувають лише на старті шляху, а попереду їх очікують "важкі обговорення".

"Ми лише на початку цього шляху", — повідомив він.

Що кажуть в Україні про переговори у Саудівській Аравії

Українська влада вважає, що Росія — наразі єдина сторона, яка затягує переговори щодо досягнення перемир'я. Про це зокрема зазначив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 23 березня.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що переговори у Саудівській Аравії у неділю були "дуже конструктивними" та "змістовними", додавши, що під час зустрічі з американською стороною обговорили "ключові питання", зокрема щодо енергетики.

Нагадаємо, 24 березня Фокус повідомляв про захоплення ЗСУ населеного пункту у Бєлгородській області.

Також 18 березня стало відомо про те, що Путін вимагає припинити постачання зброї Україні.