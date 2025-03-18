Путін вимагає зупинити усі постачання зброї в Україну: які ще умови висунула РФ, — ЗМІ

Повідомляється, що Кремль, ймовірно, погодиться на 30-денне перемир’я, але проконтролює виконання власних вимог. Те, чого він вимагає, викликає занепокоєння в Європі, бо може ослабити Україну.

Related video

Президент РФ Володимир Путін вимагає зупинити усі військові постачання в Україну на час 30-денного перемир’я, запропонованого лідером США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на джерела 18 березня повідомили у Bloomberg.

Сьогодні політики планують поговорити телефоном щодо припинення вогню, про готовність прийняти яке раніше вже заявила Україна. У Кремлі анонсували, що розмова почнеться приблизно о 17:00 по Києву.

Неназваний високопоставлений європейський чиновник і троє джерел з РФ розповіли, що необхідною умовою для ухвалення перемир’я Путін вважає припинення постачань зброї. Анонімні співрозмовники з Москви пояснили, що мінімальна мета — припинення допомоги США, але Кремль прагне паузи в усіх військових постачаннях.

Посадовець зазначив, що Європа вкрай неохоче погодилась на таку вимогу Росії. З його слів, така ситуація загрожує переозброєнням РФ під час перерви на полі бою.

За даними ЗМІ, Путін, ймовірно погодиться на 30-денне перемир’я, але спочатку він хоче переконатись, що будуть враховані його вимоги. Велика Британія і ЄС намагаються якнайшвидше доставити в Україну нові пакети допомоги.

Зазначається, що адміністрація Трампа фактично вже погодилася на вимоги Кремля щодо збереження контролю над окупованими територіями й відмови України від бажання стати членом НАТО. Це посилило побоювання Європи, що будь-яка угода лідерів США і Росії зробить Україну слабшою і вразливою.

Ексчиновник Держдепу США Кліфф Купчан припустив, що Вашингтон також хоче, щоб Україна прийняла фактичний нейтральний статус і обмежила свої армію й арсенал. Це — вимоги РФ.

У Москві пояснили, що припинення військових постачань буде тимчасовим, після мирної угоди потоки відновляться. Однак Україна нібито повинна буде погодитись обмежити власний військовий потенціал.

У виданні додали, що нині Європа забезпечує приблизно 30% військових потреб України, а США — 40%. Ще 30% потреб покриває внутрішнє виробництво, яке зросло втричі на час повномасштабної війни.

Повідомляється, що окрім перемир’я лідери обговорять Запорізьку АЕС, тимчасово окуповану ЗС РФ.

Нагадаємо, голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська влада вірить у припинення повномасштабної війни цього року. Водночас він запевнив, що Україна готова продовжити боротьбу, якщо Росія не прийме пропозицію про мир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо війни в Україні вступають у "критичну стадію", але Росія погодиться на 30-денне перемир’я. З його слів, українські сили нібито перебувають у повному оточенні на Курщині.