Перемир'я і завершення війни з РФ до кінця 2025 року: Сибіга назвав пріоритети України

Велика війна продовжиться, якщо Москва не прийме пропозицію про мир. Компроміси за рахунок територій і суверенітету неприпустимі, підкреслює глава української дипломатії Андрій Сибіга.

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Українська влада хоче безумовного припинення вогню і вірить, що у 2025 році можна зупинити повномасштабну війну з Росією. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на конференції "Raisina Dialogue 2025" у столиці Індії Нью-Делі.

Київ, за його словами, не створює перешкод для мирної угоди з Москвою і вважає, що під керівництвом президента США Дональда Трампа зможе досягти справедливого і сталого миру. Водночас Україна готова продовжити відбивати атаки окупантів, якщо РФ не прийме пропозицію про мир.

Можливий режим припинення вогню терміном на 30 днів стане великим кроком уперед. Сибіга також звинуватив Москву в небажанні завершувати бойові дії і заявив про невизнання Україною окупації територій російськими військами.

"Близько 20% наших територій перебувають в окупації. Але правда в тому, що РФ не змогла досягти жодної стратегічної мети в Україні. Вони домоглися певних успіхів на полі бою з різних причин, але стратегічно ситуація залишається під контролем", — вважає чиновник.

Особливу увагу Сибіга приділив результатам зустрічі делегацій України та США в аравійському місті Джидда 11 березня. Діалог значно прискорив мирний процес і українська сторона готова почати реалізацію цих ідей, заявив глава МЗС.

Також міністр наголосив, що "жодні зовнішні сили не будуть диктувати Україні майбутні союзи".

"Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Жодних компромісів коштом територіальної цілісності та суверенітету України. Жодних обмежень на наші військові можливості. Жодна третя країна не має права блокувати нашу волю і шлях до участі в будь-якому союзі чи альянсі", — підсумував він.

Нагадаємо, Трамп 18 березня може обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розділ України. У Києві побоюються, що Москва вимагатиме контролю над портом в Одесі.

Дональд Трамп тим часом упевнений, що Росія піде на 30-денне перемир'я і припинення вогню. ЗМІ писали, що Трамп може погодитися віддати Росії український Крим.