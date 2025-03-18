Перемирие и завершение войны с РФ до конца 2025 года: Сибига назвал приоритеты Украины
Большая война продолжится, если Москва не примет предложение о мире. Компромиссы за счет территорий и суверенитета недопустимы, подчеркивает глава украинской дипломатии Андрей Сибига.
Украинские власти хотят безусловного прекращения огня и верят, что в 2025 году можно остановить полномасштабную войну с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на конференции "Raisina Dialogue 2025" в столице Индии Нью-Дели.
Киев, по его словам, не создает препятствия для мирного соглашения с Москвой и считает, что под руководством президента США Дональда Трампа сможет достичь справедливого и прочного мира. В то же время Украина готова продолжить отражать атаки оккупантов, если РФ не примет предложение о мире.
Возможный режим прекращения огня сроком на 30 дней станет большим шагом вперед. Сибига также обвинил Москву в нежелании завершать боевые действия и заявил о непризнании Украиной оккупации территорий российскими войсками.
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"Около 20% наших территорий находятся в оккупации. Но правда в том, что РФ не смогла достичь ни одной стратегической цели на Украине. Они добились определенных успехов на поле боя по разным причинам, но стратегически ситуация остается под контролем", — считает чиновник.
Особое внимание Сибига уделил результатам встречи делегаций Украины и США в аравийском городе Джидда 11 марта. Диалог значительно ускорил мирный процесс и украинская сторона готова начать реализацию этих идей, заявил глава МИД.
Также министр подчеркнул, что "никакие внешние силы не будут диктовать Украине будущие союзы".
"Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Никаких компромиссов за счет территориальной целостности и суверенитета Украины. Никаких ограничений на наши военные возможности. Никакая третья страна не имеет права блокировать нашу волю и путь к участию в любом союзе или альянсе", — подытожил он.
Напомним, Трамп 18 марта может обсудить с президентом России Владимиром Путиным раздел Украины. В Киеве опасаются, что Москва потребует контроля над портом в Одессе.
Дональд Трамп тем временем уверен, что Россия пойдет на 30-дневное перемирие и прекращение огня. СМИ писали, что Трамп может согласиться отдать России украинский Крым.
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