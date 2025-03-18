Одесский порт и Запорожская АЭС: Путин и Трамп будут делить активы Украины, — NYT

Белый дом не раз давал понять, что РФ сохранит контроль над Крымом и многими оккупированными территориями Украины. На Банковой боятся, что Владимир Путин пойдет дальше и захочет получить порт Одессы, говорят собеседники газеты NYT.

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Президент США Дональд Трамп 18 марта обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным разделение территории Украины в случае прекращения огня и достижения мира. Оба лидера проведут своего рода аналог Ялтинской конференции февраля 1945 года, которая определила послевоенный мировой порядок, пишет газета The New York Times (NYT).

Запланированный телефонный разговор двух президентов будет посвящен тому, какие украинские территории и активы Россия сохранит под своим контролем. По сути, Трамп и Путин обсудят "награду для РФ за 11 лет агрессии против Украины", указывают авторы материала.

В Белом доме ясно дали понять, что РФ сохраняет безусловный контроль над Крымом и, возможно, почти все другие оккупированные в настоящее время территории.

Представители администрации президента США заявляют, что информируют украинских коллег и европейских лидеров о взаимодействиях с Россией. В данный момент неясно, согласятся ли Украина или европейские державы с договоренностями Трампа и Путина.

В то же время помощники президента Украины Владимира Зеленского выражали обеспокоенность тем, что Трамп может поддержать желания Путина занять другие украинские территории, в частности, важный порт в Одессе. Другой важный объект обсуждений — Запорожская АЭС.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, никто не может передать России никакой порт.

"Снова какие-то неизвестные источники, инсайды, хайп. Такого, как я и говорил, дальше будет тоже немало. Но с реальностью такие вбросы в основном не имеют ничего общего", — прокомментировал он содержание статьи NYT.

Разговор Путина и Трампа — два президента "расширяют земли"

Профессор международной политики в Университете Тафтса Моника Даффи Тофт говорит, что сегодняшний геополитический ландшафт напоминает окончание Второй мировой войны. Крупные державы договариваются о новом мировом порядке друг с другом, как это делали лидеры союзников при перекраивании карты мира в Ялте.

"Расширение земель — это то, чего хочет Путин. Интересно, что этого же хочет Трамп: посмотрите на его притязания по поводу Гренландии, Панамы и Канады", — сказала специалист.

Оба лидера, по ее оценкам, стремятся сделать свои страны "великими" за счет территориальных приобретений.

"Большим вопросом остается Китай. Результат переговоров по Украине и особенно о том, будет ли Путин вознагражден за войну, может указать на то, что решит Си Цзиньпин по Тайваню", — заключила Тофт.

Напомним, Дональд Трамп говорил о том, что российская сторона якобы согласится на 30-дневный режим перемирия. По мнению американского лидера, военные ВСУ были в полном окружении в Курской области и остались в живых исключительно благодаря ему.

Кроме этого, 18 марта Трамп обещает показать материалы дела об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Глава Службы национальной разведки США Тулси Хаббард получила нужные указания публиковать все без редакции.