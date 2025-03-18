Одеський порт і Запорізька АЕС: Путін і Трамп ділитимуть активи України, — NYT

Білий дім не раз давав зрозуміти, що РФ збереже контроль над Кримом і багатьма окупованими територіями України. На Банковій бояться, що Володимир Путін піде далі і захоче отримати порт Одеси, кажуть співрозмовники газети NYT.

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Президент США Дональд Трамп 18 березня обговорить з російським колегою Володимиром Путіним поділ території України в разі припинення вогню і досягнення миру. Обидва лідери проведуть свого роду аналог Ялтинської конференції лютого 1945 року, яка визначила післявоєнний світовий порядок, пише газета The New York Times (NYT).

Запланована телефонна розмова двох президентів буде присвячена тому, які українські території та активи Росія збереже під своїм контролем. По суті, Трамп і Путін обговорять "нагороду для РФ за 11 років агресії проти України", вказують автори матеріалу.

У Білому домі ясно дали зрозуміти, що РФ зберігає безумовний контроль над Кримом і, можливо, майже всі інші окуповані нині території.

Представники адміністрації президента США заявляють, що інформують українських колег і європейських лідерів про взаємодію з Росією. Наразі незрозуміло, чи погодяться Україна або європейські держави з домовленостями Трампа і Путіна.

Водночас помічники президента України Володимира Зеленського висловлювали стурбованість тим, що Трамп може підтримати бажання Путіна зайняти інші українські території, зокрема, важливий порт в Одесі. Інший важливий об'єкт обговорень — Запорізька АЕС.

За словами глави Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрія Коваленка, ніхто не може передати Росії жодного порту.

"Знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп. Такого, як я й казав, далі буде теж чимало. Але з реальністю такі вкидання здебільшого не мають нічого спільного", — прокоментував він зміст статті NYT.

Розмова Путіна і Трампа — два президенти "розширюють землі"

Професорка міжнародної політики в Університеті Тафтса Моніка Даффі Тофт каже, що сьогоднішній геополітичний ландшафт нагадує закінчення Другої світової війни. Великі держави домовляються про новий світовий порядок один з одним, як це робили лідери союзників під час перекроювання карти світу в Ялті.

"Розширення земель — це те, чого хоче Путін. Цікаво, що цього ж хоче Трамп: подивіться на його домагання щодо Гренландії, Панами і Канади", — сказала фахівець.

Обидва лідери, за її оцінками, прагнуть зробити свої країни "великими" шляхом територіальних придбань.

"Великим питанням залишається Китай. Результат переговорів щодо України і особливо про те, чи буде Путін винагороджений за війну, може вказати на те, що вирішить Сі Цзіньпін щодо Тайваню", — підсумувала Тофт.

Нагадаємо, Дональд Трамп говорив про те, що російська сторона нібито погодиться на 30-денний режим перемир'я. На думку американського лідера, військові ЗСУ були в повному оточенні в Курській області і залишилися в живих виключно завдяки йому.

Крім цього, 18 березня Трамп обіцяє показати матеріали справи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Голова Служби національної розвідки США Тулсі Габбард отримала потрібні вказівки публікувати все без редакції.