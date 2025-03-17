Трамп 18 марта откроет файлы об убийстве Кеннеди: как это произойдет (видео)

Дело об убийстве Джона Кеннеди содержит 80 тыс. страниц, заявил президент Дональд Трамп. Он заверил, что дело опубликуют без каких-либо правок.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после посещения Центра изобразительных искусств имени Джона Кеннеди сообщил, что 18 марта опубликует все материалы дела 35 президента, убитого более 60 лет назад. По словам главы государства, он ознакомился с основными выводами и хотел бы, чтобы люди узнали все детали. Заявление Трампа прозвучало во время трансляции на портале C-SPAN.

Трамп сообщил, что откроют все файлы по убийству Джона Кеннеди. Для этого он лично проинструктировал "многих разных людей", которым объяснил, что именно нужно делать. Среди прочего, дал нужные указания начальнице Службы национальной разведки США Тулси Хаббард, заявил глава Белого дома. По его словам, ничего не будут редактировать, а опубликуют все, как есть.

"Я сказал: "Просто не редактируй. Ты не можешь редактировать". Они ждали этого десятилетиями. Во время кампании я сказал, что я это делаю, и я человек слова. Итак, завтра у вас будут файлы JFK", — сказал он.

Президент США ознакомился с резюме по делу, но он не будет рассказывать о своих мыслях относительно полученной информации, услышали журналисты. Файлы содержат 80 тыс. страниц, заявил Трамп. Граждане увидят все страницы и сделают собственные выводы, заявил чиновник.

"Это будет очень интересно. Я не расскажу [вам] резюме. Вы будете писать собственные резюме. Это много страниц. Это 80 000 страниц. Так что это много материала, и вы будете решать сами", — заявил Дональд Трамп.

Дело Кеннеди — детали

Джон Кеннеди (John Fitzgerald Kennedy, JFK) — 35 президент США от Демократической партии. Политик погиб 22 ноября 1963 году в Далласе. Инцидент произошел посреди центральной улицы города, заполненной тысячами людей. Толпа приветствовала Кеннеди, который ехал в открытом лимузине вместе с женой Джекки. В какой-то момент раздались выстрелы. Американский президент получил два ранения: первая пуля попала в шею, вторая — в голову. Врачи констатировали смерть после того, как около часа пытались спасти ему жизнь.

Американские правоохранительные органы провели расследование и назвали убийцей JFK Ли Харви Освальда. Впрочем общественность не удовлетворило объяснение, что действовал убийца-одиночка. Среди версий — что это преступление, которое якобы устроили спецслужбы США или СССР. Например, в 1991 году вышел фильм режиссера Оливера Стоуна, в которой уверяли, что убийство организовали высокопоставленные чиновники в Белом доме.

Отметим, Дональд Трамп заявил о том, что откроет дело Кеннеди, 24 января 2025 года, через четыре дня после инаугурации. По его словам, он это сделает, чтобы прекратить спекуляции на этой теме и чтобы не было теорий заговора.

Напоминаем, в мае 2024 года издание Science Alert рассказало о родственнике JFK, Роберте Кеннеди-младшем, и о том, что у него в голове поселился червь.