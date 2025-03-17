Трамп 18 березня відкриє файли про убивство Кеннеді: як це відбудеться (відео)

Справа про убивство Джона Кеннеді містить 80 тис. сторінок, заявив президент Дональд Трамп. Він запевнив, що справу опублікують без жодних правок.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після відвідин Центру образотворчих мистецтв імені Джона Кеннеді повідомив, що 18 березня опублікує усі матеріали справи 35 президента, убитого понад 60 років тому. Зі слів глави держави, він ознайомився з основними висновками і хотів би, щоб люди дізнались усі деталі. Заява Трампа пролунала під час трансляції на порталі C-SPAN.

Трамп повідомив, що відкриють усі файли по убивству Джона Кеннеді. Для цього він особисто проінструктував "багатьох різних людей", яким пояснив, що саме потрібно робити. Серед іншого, дав потрібні вказівки начальниці Служби національної розвідки США Тулсі Хаббард, заявив глава Білого дому. З його слів, нічого не будуть редагувати, а опублікують все, як є.

"Я сказав: "Просто не редагуй. Ти не можеш редагувати". Вони чекали цього десятиліттями. Під час кампанії я сказав, що я це роблю, і я людина слова. Отже, завтра у вас будуть файли JFK", — сказав він.

Президент США ознайомився з резюме по справі, але він не розповідатиме про свої думки щодо отриманої інформації, почули журналісти. Файли містять 80 тис. сторінок, заявив Трамп. Громадяни побачать усі сторінки і зроблять власні висновки, заявив посадовець.

"Це буде дуже цікаво. Я не розповім [вам] резюме. Ви будете писати власні резюме. Це багато сторінок. Це 80 000 сторінок. Тож це багато матеріалу, і ви будете вирішувати самі", — заявив Дональд Трамп.

Справа Кеннеді — деталі

Джон Кеннеді (John Fitzgerald Kennedy, JFK) — 35 президент США від Демократичної партії. Політик загинув 22 листопада 1963 році у Далласі. Інцидент стався посеред центральної вулиці міста, заповненої тисячами людей. Натовп вітав Кеннеді, який їхав у відкритому лімузині разом з дружиною Джеккі. У якийсь момент пролунало постріли. Американський президент отримав два поранення: перша куля влучила в шию, друга — у голову. Лікарі констатували смерть після того, як близько години намагались врятувати йому життя.

Американські правоохоронні органи провели розслідування та назвали убивцею JFK Лі Гарві Освальда. Втім громадськість не задовольнило пояснення, що діяв убивця-одинак. Серед версій — що це злочин, який начебто влаштували спецслужби США або СРСР. Наприклад, у 1991 році вийшов фільм режисера Олівера Стоуна, у якій запевняли, що убивство організували високопоставлені чиновники у Білому домі.

Зазначимо, Дональд Трамп заявив про те, що відкриє справу Кеннеді, 24 січня 2025 року, через чотири дні після інавгурації. З його слів, він це зробить, щоб припинити спекуляції на цій темі і щоб не було теорій змови.

Нагадуємо, у травні 2024 року видання Science Alert розповіло про родича JFK, Роберта Кеннеді-молодшого, і про те, що у нього в голові оселився черв'як.