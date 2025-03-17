Будут говорить о Крыме: США могут согласиться на территориальные потери Украины, — СМИ
Россия требует, чтобы США и ООН согласились на официальное признание Крыма российским, написали журналисты.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, чтобы добиться 30-дневного перемирия, может пойти навстречу пожеланиям президента Российской Федерации Владимиру Путину. Глава Белого дома готов официально признать, что украинский полуостров Крым отныне будет считаться российским. О возможных договоренностях Вашингтона и Москвы написало издание Semafor.
Издание получило информацию о содержании переговоров Белого дома и Кремля от двух источников в американской администрации. Имена и должности источников не указаны. Собеседники журналистов сообщили о двух пунктах, на которые может согласиться Дональд Трамп ради перемирия. Первый пункт — США признают Крым российской территорией. Второй — такое же решение должна принять ООН, говорится в статье.
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"Представители администрации [Дональда Трампа] также обсуждали возможность того, чтобы США призвали ООН сделать то же самое", — написало Semafor.
В статье отмечается, что на сегодня Дональд Трамп "официально не принимал никаких решений", в том числе — о признании Крыма российским. С другой стороны, напомнили, что глава Белого дома, анонсируя разговор с Путиным, говорил о "распределении активов": о чем идет речь, он не уточнил.
Журналисты обратились за комментарием в Белый дом, но ответа не получили, подытожило издание.
30-дневное перемирие — детали
Отметим, 13 марта Владимир Путин озвучил свое отношение к возможности 30-дневного перемирия. Российский президент заявил, что ему не нравится идея паузы, во время которой Украина сможет перевооружиться и обучить новых бойцов. В то же время, не прозвучало прямого отказа от возможности прекращения огня. Зато говорилось о "бойцах ВСУ, окруженных в Курской области" и о том, что не ясно, как контролировать тысячекилометровую линию фронта.
В тот же день появились заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой и советника президента Юрия Ушакова. Они заявили, что одним из условий приостановления войны является полный отказ Украины от НАТО и отсутствие миротворцев на линии разграничения. Также напомнили, что россияне больше заинтересованы в мирном соглашении на условиях капитуляции Украины, чем в коротком прекращении огня.
Напоминаем, 17 марта пресс-секретарь Белого дома сообщила об одной из тем разговора Трампа и Путина, которая касается большой электростанции. Между тем 14 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте побывал в Белом доме и высказался относительно Украины и альянса.
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