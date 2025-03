Будут говорить о Запорожской АЭС: Белый дом озвучил темы разговора Трампа и Путина (видео)

Дональд Трамп уверен, что переговорный процесс максимально приблизился к завершению войны в Украине, заявили в Вашингтоне. В Белом доме вспомнили о территориальных уступках, которые обсуждали в Саудовской Аравии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет говорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о ситуации вокруг крупной электростанции. Кроме того, прозвучит предупреждение о возможности давления, если Москва отвергнет идеи Вашингтона о 30-дневном перемирии. О деталях предстоящего разговора пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала во время брифинга 17 марта, который транслировался на YouTube-канале Белого дома.

Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп находится "за десять ярдов" до перемирия в Украине. По ее словам, одной из тем разговора с Путиным будет большая электростанция "на границе России и Украины" ("on the border of Russia and Ukraine"). В то же время, президент США готов задействовать "рычаги давления", если услышит отказ от главы Кремля, заверила она. О чем еще будут говорить, пресс-секретарь не уточнила.

"Мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас, и президент, как вы знаете, полон решимости его достичь", — сказала представительница Белого дома.

Во время встречи с прессой Левитт также вспомнила администрацию предыдущего американского президента Джо Байдена. Она заявила, что именно его администрация якобы "является причиной начала этой войны". Кроме того, она отказалась комментировать ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, но подтвердила, что на переговорах в Саудовской Аравии говорили о территориальных уступках.

Отметим, электростанция "on the border of Russia and Ukraine" — это, возможно, Запорожская АЭС: о ней, как о теме переговоров, говорили политологи и военные эксперты, которых расспросил Фокус.

30-дневное перемирие — детали

16 марта Дональд Трамп сообщил, что во вторник 18 марта будет иметь телефонный разговор с Владимиром Путиным относительно 30-дневного перемирия на российско-украинской войне. Глава Белого дома заявил об уверенности в том, что разговор пройдет продуктивно и он добьется временного прекращения огня.

Между тем 13 марта Владимир Путин озвучил свое отношение к предложению США и Украины. По его словам, он не возражает против перемирия, но имеет несколько важных замечаний. Первое, что беспокоит главу Кремля, — это то, что Украина сможет перевооружиться во время прекращения огня. Кроме того, он предложил сдаться в плен украинским военным, которые якобы окружены в Курской области. Еще один вопрос: каким образом будут мониторить режим тишины, когда ни одна из сторон не должна применять оружие, отметил Путин.

